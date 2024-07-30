Последняя отсрочка произошла после того, как в начале месяца взорвалась еще одна ракета SpaceX, хотя официальная причина задержки связана с трафиком на Международной космической станции (МКС).

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Историческая миссия

Запуск Polaris Dawn, во время которого Айзекман попытается осуществить первый в истории выход в открытый космос туриста, планировался еще на конец 2022 года, но, как это часто бывает в космические отрасли, претерпел ряд переносов. Это будет уже второй полет Айзекмана со SpaceX после его орбитального отпуска Inspiration4 в 2021 году.

Миссия, которая является частью серии из трех полетов, доставит Айзекмана и его команду дальше на орбиту Земли, чем любая предыдущая миссия Dragon.

В отличие от других миссий, Polaris Dawn не будет стыковаться с МКС, предлагая уникальную траекторию полета.

Экипаж должен пробыть в космосе пять дней.

Айзекман заказал три миссии по программе Polaris.

Несмотря на задержки, важность миссии остается неизменной. Полет инициированный Айзекманом является важным событием для отрасли частного освоения космоса и космического туризма, ведь он демонстрирует растущие возможности коммерческих космических полетов.

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Можно предположить, что успешное осуществление миссии Polaris Down вдохновит другие космические компании на подобные полеты. Например, компания Blue Origin Джеффа Безоса тоже занимается частными полетами к пределу космоса и успешная миссия SpaceX точно подтолкнет ее реализации собственных полетов такого уровня.