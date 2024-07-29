Предложение заключается в том, чтобы отредактировать геном человека, гарантируя ему лучшую способность переносить суровые условия космоса.
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Как это будет
Наш геном – это вся ДНК, присутствующая в наших клетках. С 2011 года мы можем легко и точно редактировать геномы.
- Сначала появился молекулярный инструмент под названием Crispr-Cas9, который сегодня можно использовать за достаточно небольшие деньги и который уже применили на Международной космической станции.
- Затем появились методы под названием базовое и прайм-редактирование, с помощью которых можно вносить незначительные изменения в геном любого живого организма.
Потенциальные возможности редактирования генов почти безграничны. Одной из самых проблемных опасностей, с которыми столкнутся астронавты в открытом космосе, является повышенная доза радиации, что может вызвать хаос многих процессов в организме и увеличить долгосрочный риск развития рака.
Возможно, с помощью редактирования генома мы сможем встроить в организм человека гены растений и бактерий, которые способны противостоять радиации. Такие на нашей планете есть – например, выносливые тихоходы, которые могут выживать практически в любых условиях, даже в открытом космосе.
Хотя это звучит как научная фантастика, все же ученые считают, что это ключ к нашему продвижению в Солнечной системе. Они также изучают возможность привлечения в организм человека генов, которые замедляют старение и противодействуют распаду клеток, что также может помочь астронавтам в космосе.
Мы также могли бы создать сельскохозяйственные культуры, устойчивые к воздействию радиоактивного излучения, поскольку экипажам придется выращивать собственную пищу на месте.