Теперь группа людей, которая согласилась на участие в исследовании, вышла в свет и рассказала, что происходило внутри, чем они занимались и на что потратили больше всего времени.

Ранее Добровольцы, которые жили в симуляции Марса целый год, наконец-то выходят в свет

К счастью, у них был телевизор

По словам Анки Селариу, микробиолога, которая была одной из четырех людей, живших внутри 3D-печатного макета марсианской базы в течение 378 дней без какого-либо доступа к внешнему миру, в те моменты, когда они не были заняты выполнением научных задач или других работ, которые требовал эксперимент, время простоя экипажа состояло из большого количества телевидения и чтения, которые заранее загрузили для участников.

Они не могли смотреть реальное телевидение или стриминговые сервисы, поскольку в рамках эксперимента также имитировалась значительная 22-минутная задержка в связи, которая присутствует в реальности между Землей и Марсом. Таким образом, они не смогли бы смотреть сериалы на Netflix или новости в прямом эфире.

Чтобы не терять разум, Селариу также пыталась усовершенствовать свои навыки рисования. Мы также знаем, что среда обитания была оснащена PlayStation 4 и настольными играми вроде Starfarers of Catan.

Хотя эти подробности и могут казаться несколько забавными, но они важны для NASA, поскольку агентство хочет обеспечить благосостояние астронавтов, которым придется работать вместе, чтобы выжить на Марсе или в других мирах, возможно, годами подряд. Ученые хотят знать, что ждет колонистов, какие вопросы следует предусмотреть, что добавить, а что окажется бесполезным.

Хозяйство и научная работа

Во время пребывания в среде обитания колонисты-имитаторы должны были выращивать собственную пищу и распоряжаться своими ограниченными запасами.

Они также должны были бороться с реалистичными временными задержками при "общении с Землей", которые в обе стороны занимали около 44 минут. То есть когда с одной стороны отправляют сообщение, оно идет 22 минуты в одну сторону, а потом нужно еще 22 минуты, чтобы получить ответ.

Вдобавок ко всему, участники были вынуждены полностью экипироваться каждый раз, когда они покидали свое относительно небольшое здание, Дюну Альфа, чтобы отправиться в экспедиции, которые включали имитацию множества научных задач, которые они должны были выполнить и которые будут выполнять реальные колонисты много лет спустя.

Руководители миссии даже вводили стрессовые сценарии, чтобы наблюдать за реакцией экипажа, например, дефицит поставок или внезапная поломка оборудования.



Ученые за работой / Фото NASA

Исследование интегрирует все виды данных с точки зрения поведения и командной динамики. Вопрос заключался не столько в том, может ли человек выдержать изоляцию и заключение, как это будет на Марсе, сколько в том, как мы приспособимся,

– говорит Анка Селариу.

Итоги и будущее

Ученая говорит, что этот опыт был для нее "абсолютно захватывающим". Остальная команда, похоже, думает так же.

"Мы были невероятно функциональной командой и очень сплоченной, и было много моментов, которые мы лелеяли вместе. Конечно, иногда вы понимаете, что вы не рядом с друзьями и семьей, но вы чувствуете поддержку от всех на Земле", – добавила Селариу.

NASA планирует осуществить еще две аналогичные однолетние миссии, которые имеют решающее значение для развития знаний и инструментов, необходимых для того, чтобы люди могли однажды жить и работать на Красной планете. Следующая миссия запланирована на 2025 год.