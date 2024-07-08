Детали

Это была первая миссия NASA, целью которой было исследование здоровья и работоспособности экипажа в условиях, максимально приближенных к марсианским. Они жили в домах, которые теоретически могут быть возведены когда-то на планете, выполняли повседневные дела, которые будет делать будущий экипаж колонистов, проводили научные опыты, выращивали пищу, занимались досугом.

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Планируется еще две однолетние миссии, на одну из которых NASA недавно приняло заявки. Они повторят все то же, чтобы понять, какие вызовы будут стоять перед колонистами, с какими проблемами им придется столкнуться, что предусмотреть на случай экстренных ситуаций и каким будет психологическое состояние людей после длительного времени в замкнутом пространстве колонии.

Экипаж Mission 10 вошел в среду обитания площадью 157 квадратных метров в Космическом центре имени Джонсона 25 июня прошлого года. В ней есть жилые помещения, научные лаборатории, хозяйственные комнаты и развлекательные. Отдельная зона с красным грунтом также имитирует поверхность Марса, чтобы участники могли провести живое моделирование выхода на поверхность планеты, так называемые миссии Marswalks.

В течение эксперимента команда ученых постоянно наблюдала за участниками, а связь поддерживалась через канал со специальной задержкой в 22 минуты, чтобы также имитировать реальные условия на Марсе.

Волонтеры выходят из эксперимента: видео