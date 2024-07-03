Мох под названием Syntrichia caninervis может помочь изменить враждебную среду Красной планеты, где каменистая поверхность в среднем замерзает при температуре минус 62 градуса по Цельсию, а атмосфера не только в 100 раз менее плотная, чем земная, но и состоит на 95% из углекислого газа и менее чем на один процент из кислорода.

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Детали

Для того чтобы расти на поверхности такой неприветливой планеты, как Марс, нужны особые растения.

Уникальные данные, полученные в нашем исследовании, закладывают основу для колонизации космоса с помощью естественно отобранных растений, адаптированных к экстремальным стрессовым условиям,

– пишут исследователи в своей статье.

Выращивание земных растений на Марсе может помочь нам сделать его пустынную поверхность хотя бы немного более пригодной для жизни.

"Выращивание земных растений является важной частью любой долгосрочной космической миссии, поскольку растения эффективно превращают углекислый газ и воду в кислород и углеводы — по сути, воздух и пищу, необходимые человеку для выживания", – рассказал эксперт по мхам Университета Флориды Стюарт МакДэниел.

Кроме того, что он позволяет расти другим растениям, сам мох "не вкусный и не является прекрасным дополнением к салату", добавила исследовательница Института SETI Агата Жупанская.

Для своей работы исследователи смоделировали экстремальные условия марсианской среды и обнаружили, что пустынный мох чудом выживал целых пять лет при температуре минус 80 градусов .

. Он даже может возвращаться к жизни после почти полного обезвоживания.

Также этот мох оказался удивительно устойчивым к радиации, он даже успешно рос под воздействием определенных доз гамма-лучей.

Глядя в будущее, мы ожидаем, что этот многообещающий мох может быть доставлен на Марс или Луну для дальнейшей проверки возможности колонизации и роста растений в космическом пространстве,

– подытожили исследователи в своей работе.

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Однако остается еще много вопросов. Например, эти эксперименты не исследовали то, может ли этот мох быть существенным источником кислорода в марсианских условиях, а также может ли он размножаться и прорастать в марсианской среде.