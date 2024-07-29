Пропозиція полягає в тому, щоб відредагувати геном людини, гарантуючи їй кращу здатність переносити суворі умови космосу.

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Як це буде

Наш геном — це вся ДНК, присутня в наших клітинах. З 2011 року ми можемо легко і точно редагувати геноми.

Спочатку з'явився молекулярний інструмент під назвою Crispr-Cas9 , який сьогодні можна використовувати за досить невеликі гроші і який вже застосували на Міжнародній космічній станції.

, який сьогодні можна використовувати за досить невеликі гроші і який вже застосували на Міжнародній космічній станції. Потім з'явилися методи під назвою базове та прайм-редагування, за допомогою яких можна вносити незначні зміни в геном будь-якого живого організму.

Потенційні можливості редагування генів майже безмежні. Однією з найпроблемніших небезпек, з якими зіткнуться астронавти у відкритому космосі, є підвищена доза радіації, що може спричинити хаос багатьох процесів в організмі та збільшити довгостроковий ризик розвитку раку.

Можливо, за допомогою редагування геному ми зможемо вбудувати в організм людини гени рослин і бактерій, котрі здатні протистояти радіації. Такі на нашій планеті є – наприклад, витривалі тихоходи, які можуть виживати практично в будь-яких умовах, навіть у відкритому космосі.

Хоча це звучить як наукова фантастика, все ж учені вважають, що це ключ до нашого просування в Сонячній системі. Вони також вивчають можливість залучення в організм людини генів, які сповільнюють старіння і протидіють розпаду клітин, що також може допомогти астронавтам у космосі.

Ми також могли б створити сільськогосподарські культури, стійкі до впливу радіоактивного випромінювання, оскільки екіпажам доведеться вирощувати власну їжу на місці.

Людству знадобиться набагато більше досліджень, якщо вчені коли-небудь дійдуть до цієї стадії. Але оскільки космічні перегони почалися і держави намагаються за будь-яку ціну перемогти одна одну, це лише питання часу, коли справа дійде й до цього.