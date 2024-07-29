В начале июня было замечено, как многоразовый космический корабль выпустил неизвестный объект, отлетел на несколько километров, а затем вернулся к исходному месту. Этот маневр вызвал удивление экспертов, которые указывали на его возможное военное применение.

А тем временем Китай обнаружил воду в необычной форме внутри лунных образцов, собранных зондом "Чанъэ-5"

Марко Лангбрук, преподаватель космической ситуационной осведомленности в нидерландском Делфтском технологическом университете, отметил, что такой космический аппарат может иметь значительную военную ценность.

Очевидно, что он имеет военное применение, включая, например, тщательный осмотр объектов противника или вывод их из строя,

– заявил Лангбрук.

Он также отметил потенциальные невоенные преимущества, такие как возможность заправки спутников дополнительным топливом.

NASA имеет похожий загадочный корабль

Деятельность Shenlong сравнивают с секретным космическим аппаратом X-37B производства компании Boeing, который используют американские военные.



Американский X-37B / Фото Wikipedia

Виктория Самсон, главный директор по вопросам космической безопасности вашингтонского аналитического центра Secure World Foundation, признала это сходство, однако отметила, что, по ее мнению, оба аппарата не имеют военной цели, а скорее являются демонстрациями технологий.

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А впрочем, американские военные внимательно следят за миссиями Shenlong. Пока загадочный китайский корабль продолжает свои миссии, международное сообщество не теряет бдительности, ведь цена вопроса – потенциальные последствия для глобальной безопасности.