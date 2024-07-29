На початку червня було помічено, як багаторазовий космічний корабель випустив невідомий об'єкт, відлетів на кілька кілометрів, а потім повернувся до початкового місця. Цей маневр викликав здивування експертів, які вказували на його можливе військове застосування.

А тим часом Китай виявив воду в незвичній формі всередині місячних зразків, зібраних зондом "Чан'е-5"

Марко Лангбрук, викладач космічної ситуаційної обізнаності в нідерландському Делфтському технологічному університеті, зазначив, що такий космічний апарат може мати значну військову цінність.

Очевидно, що він має військове застосування, включаючи, наприклад, ретельний огляд об'єктів противника або виведення їх з ладу,

– заявив Лангбрук.

Він також відзначив потенційні невійськові переваги, такі як можливість заправки супутників додатковим пальним.

NASA має схожий загадковий корабель

Діяльність Shenlong порівнюють із секретним космічним апаратом X-37B виробництва компанії Boeing, який використовують американські військові.



Американський X-37B / Фото Wikipedia

Вікторія Самсон, головний директор з питань космічної безпеки вашингтонського аналітичного центру Secure World Foundation, визнала цю схожість, однак зауважила, що, на її думку, обидва апарати не мають військової мети, а радше є демонстраціями технологій.

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А втім, американські військові уважно стежать за місіями Shenlong. Поки загадковий китайський корабель продовжує свої місії, міжнародна спільнота не втрачає пильності, адже ціна питання – потенційні наслідки для глобальної безпеки.