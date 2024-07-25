Результати дослідження вказують на те, що молекули води можуть зберігатися на освітлених сонцем ділянках Місяця у вигляді гідратованих солей.

А тим часом NASA виставило місяцехід VIPER на продаж через скорочення бюджету

Марсохід "Чан'е-5", який здійснив посадку на Місяць у 2020 році, став першою місією з повернення місячних зразків з часів "Аполлона". Марсохід приземлився на північному краї Океану Процелларум, величезного басейну на ближньому боці Місяця.

Цікаво, що зібрані зразки походять з більш високої широти порівняно з тими, що були зібрані NASA в 1960-х і 1970-х роках.

Раніше у 2020 році NASA оголосило про виявлення молекул води на освітлених сонцем ділянках Місяця. Використовуючи дані Стратосферної обсерваторії інфрачервоної астрономії (SOFIA), NASA знайшло воду в кратері в південній півкулі Місяця. У 2022 році Китай підтвердив перші наземні докази наявності води на Місяці за допомогою місії "Чан'е-5".

Майбутні місячні місії

Китайські дослідницькі зусилля продовжила місія "Чан'е-6", яка на початку цього року успішно повернула зразки з далекого боку Місяця. Ці дослідження мають вирішальне значення, оскільки світові держави, в тому числі Китай та США, готуються до постійної присутності на Місяці.

До речі, NASA планує повернути астронавтів на поверхню Місяця вперше після місії "Аполлон-17". Нові зусилля здійснюються в рамках програми "Артеміда".

Читайте на сайті Зонд NASA Juno зробив приголомшливі фото циклонічних штормів на Юпітері

Водночас Китай не пасе задніх та робить значні кроки в дослідженні Місяця, створюючи підґрунтя для міжнародної гонки за закріплення на Місяці. Країна за останній час наростила свою спроможність та стала серйозним конкурентом США у космосі, що тривожить не лише Сполучені Штати, адже Китай точно не обмежиться виключно науковим інтересом.