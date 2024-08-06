Cygnus, который стартовал на борту ракеты SpaceX Falcon 9 в воскресенье, 4 августа, был захвачен роботизированной рукой МКС в 3:11 утра (07:11 по Гринвичу) 6 августа, когда космический корабль пролетал над южной частью Атлантического океана. Эта миссия стала 21-м полетом корабля Cygnus к МКС, который получил обозначение NG-21.

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Груз Cygnus

Грузовой корабль доставил 3720 килограммов груза, включая пищевые продукты, научное оборудование и другие жизненно важные материалы. Среди научных экспериментов на борту – Rotifer-B2, исследование, направлено на понимание того, как космический полет влияет на механизмы репарации ДНК у коловраток Adineta vaga.

Эти крошечные, но устойчивые организмы известны своей способностью выдерживать экстремальные условия, в том числе дозы радиации, что в 100 раз превышают те, которые могут выдержать человеческие клетки.

Представители NASA отметили, что результаты исследования Rotifer-B2 могут улучшить общее понимание механизмов повреждения и восстановления ДНК, что может иметь потенциальное применение на Земле.

Проблемы Cygnus в пути

Корабль S.S. Richard "Dick" Scobee, названный в честь командира злополучной миссии STS-51-L космического шаттла "Челленджер", столкнулся с несколькими проблемами на пути к МКС. Вскоре после развертывания с верхней ступени ракеты-носителя Falcon 9, Cygnus пропустил запланированное зажигание двигателя.

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Следующее перенесенное было отменено после того, как космический корабль обнаружил несколько ниже, чем ожидалось, показатели давления. Однако инженеры Northrop Grumman оценили данные и подтвердили, что показатели давления были в приемлемых пределах.

После этого Cygnus осуществил два успешных запуска двигателей, которые вывели его на правильную траекторию для сближения с МКС.