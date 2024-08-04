Эта ситуация заставила NASA изучить альтернативные методы, хотя агентство еще не приняло окончательного решения. Неофициальные источники, в том числе информация, собранная Arstechnica, свидетельствуют о том, что использование Starliner для обратного полета связано со значительными рисками.

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Несмотря на то, что недавние испытания маневровых двигателей Starliner на орбите показали в целом положительные результаты, дискуссии внутри NASA относительно потенциальной опасности до сих пор не утихают.

Запланированная на 1 августа встреча для дальнейшего рассмотрения этих испытаний была отложена, что свидетельствует о продолжающейся неопределенности.

Альтернативы

Хотя NASA публично заявило, что оценивает все возможные варианты возвращения экипажа на Землю, агентство неохотно обсуждало потенциальное использование космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.

Однако стало известно, что 14 июля NASA заплатило SpaceX 266 678 долларов за "специальное исследование аварийного реагирования", которое, как утверждают источники, непосредственно связано с проблемой Starliner, несмотря на официальные возражения.

Сама же SpaceX сейчас рассматривает сценарии размещения пяти или шести астронавтов на своем космическом корабле Crew Dragon, который обычно перевозит четырех. Подготовительные работы уже начаты, включая выбор скафандров для экипажа Starliner.

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Будущая миссия Crew-9, запланирована на 18 августа, потенциально может быть скорректирована для возвращения экипажа Starliner. Один из рассматриваемых вариантов,, заключается в том, чтобы отправить двух астронавтов вместо четырех на корабле Crew Dragon, освободив место для безопасного возвращения членов экипажа Starliner Бутча Уилмора и Суни Уильямса.