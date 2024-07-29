На пресс-конференции Стив Стич, руководитель программы коммерческих полетов NASA, намекнул на план, который рассматривает американское космическое ведомство, как альтернативный путь возвращения астронавтов. Он заключается в использовании корабля Crew Dragon компании SpaceX.

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Он отметил, что у NASA есть также другие запасные планы, но не предоставил конкретных деталей. Стоит заметить, что SpaceX успешно осуществляет полеты своих кораблей Crew Dragon к МКС с момента первого пилотируемого полета в 2020 году.

Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск прокомментировал ситуацию, раскритиковав руководство Boeing.

Астронавты прибыли на МКС 6 июня на борту корабля Starliner, первоначальная продолжительность миссии составляла восемь дней для тестирования.

Сейчас миссия продлилась до 52 дней, причем НАСА и Boeing указывают на возможность пребывания на МКС до 90 дней, пока они работают над решением проблем.

NASA не сдается

NASA тестирует запасной двигатель Starliner на полигоне Уайт Сэндс в Нью-Мексико. Инженеры воспроизводят проблемы с двигателем, возникшие во время миссии, и моделируют обратное путешествие, чтобы убедиться, что космический корабль сможет безопасно доставить астронавтов домой.

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Ситуация остается динамичной, поскольку инженеры продолжают устранение неисправностей Starliner, а NASA оценивает все возможные варианты обеспечения безопасного возвращения Уильямса и Уилмора.