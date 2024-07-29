На прес-конференції Стів Стіч, керівник програми комерційних польотів NASA, натякнув на план, який розглядає американське космічне відомство, як альтернативний шлях повернення астронавтів. Він полягає у використанні корабля Crew Dragon компанії SpaceX.

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Він наголосив, що у NASA є також інші запасні плани, але не надав конкретних деталей. Варто зауважити, що SpaceX успішно здійснює польоти своїх кораблів Crew Dragon до МКС з моменту першого пілотованого польоту в 2020 році.

Засновник і генеральний директор SpaceX Ілон Маск прокоментував ситуацію, розкритикувавши керівництво Boeing.

Астронавти прибули на МКС 6 червня на борту корабля Starliner, початкова тривалість місії становила вісім днів для тестування.

Зараз місія продовжилася до 52 днів, причому НАСА і Boeing вказують на можливість перебування на МКС до 90 днів, поки вони працюють над вирішенням проблем.

NASA не здається

NASA тестує запасний двигун Starliner на полігоні Вайт Сендс у Нью-Мексико. Інженери відтворюють проблеми з двигуном, що виникли під час місії, і моделюють зворотну подорож, щоб переконатися, що космічний корабель зможе безпечно доставити астронавтів додому.

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Ситуація залишається динамічною, оскільки інженери продовжують усунення несправностей Starliner, а NASA оцінює всі можливі варіанти забезпечення безпечного повернення Вільямса і Вілмора.