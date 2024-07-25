Історія орбітального форпосту людства – Міжнародної космічної станції (МКС), запущеної ще в 1998 році, – добігає кінця. Цьогоріч NASA обрало компанію SpaceX Ілона Маска для зведення станції з орбіти після завершення її роботи у 2030-х роках. Вартість операції становитиме близько 843 мільйони доларів.

Що буде далі? У NASA сподіваються, що компанії Northrop Grumman, Axiom Space, Nanoracks і Sierra Space побудують приватну космічну станцію на низькій навколоземній орбіті перед припиненням роботи МКС. Тож присутність США на орбіті буде постійною. Власна космічна станція "Тяньгун" є й в Китаю, а Росія хоче запустити свою станцію вперше із затоплення "Миру". Але чи є ресурси та можливості на це в агресора – велике питання.

24 Канал розповідає, що буде далі із присутністю людства на орбіті та які космічні станції можуть з'явитися.

МКС йде з орбіти

Довідково! Наприкінці червня 2024 року NASA обрало компанію SpaceX Ілона Маска для важливого завдання – звести МКС з орбіти після закінчення терміну її роботи. Аерокосмічна компанія побудує корабель, який зведе з орбіти 430-тонну орбітальну станцію та відправить її в Тихий океан на початку 2030-их. Сума контракту складає близько 843 мільйони доларів. Космічні апарати закінчують свій шлях у точці Немо в Тихому океані, названій на честь героя книги Жуля Верна "20 000 льє під водою". Вона розташована за понад 2 500 кілометрів від найближчого суходолу.

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Хоча МКС планують звести з орбіти у 2030-их роках, на сам процес знадобиться чимало часу, пише Space.com з посиланням на NASA. "Буксир" від SpaceX зіштовхне станцію в атмосферу Землі лише через 12 – 18 місяців після того, як комплекс дрейфуватиме у космосі, відходячи від своєї орбіти.

Ми залишатимемо екіпаж на борту якомога довше, щоб вони були готові підтримувати станцію в хорошому стані. У планах – щоб астронавти покинули станцію приблизно за шість місяців до того, як вона досягне висоти 220 кілометрів над Землею,

– заявила на брифінгу 17 липня Дана Вайгель, керівниця програми МКС NASA.

Звичайна орбіта МКС розташована на висоті близько 400 кілометрів над нашою планетою.

Корабель SpaceX, який зведе МКС з орбіти, базуватиметься на дизайні корабля Dragon, який відправляє вантажі на станцію з 2012 року, а екіпажі – з 2020-го. Він матиме додаткові паливні резервуари та нові двигуни, налаштовані для складної місії, розповіла Сара Вокер, директорка управління місією Dragon у SpaceX.

Розробку SpaceX для зведення МКС високо оцінили замовники, мовиться на сайті державних закупівель SAM.gov.

"Підхід SpaceX значно підвищує ймовірність виробництва високонадійного USDV (United States Deorbit Vehicle, транспортний засіб США для зведення з орбіти – 24 Канал), мінімізує необхідність у нових розробках та випробуваннях, а також знижує ризик для уряду несвоєчасної поставки USDV і значно підвищує потенціал для успішного виконання контракту", – зазначено в документі.



Станція Axiom / Візуалізація Axiom Space

Northrop Grumman (NG), головний конкурент SpaceX, який зараз запускає вантажні місії для МКС, мав вищу загальну вартість проєкту. У документі додають, що "особливе занепокоєння" викликає те, що ідея космічного буксира NG може не працювати з певними кутами "сонячного бета". За даними NASA, ці кути розташовані між орбітою МКС у космосі та уявною лінією, що з'єднує Сонце та Землю.

На цей момент більшість учасників консорціуму МКС взяли на себе зобов'язання працювати до 2030 року. В той час як Росія каже, що залишатиметься у справі принаймні до 2028 року. Вихід держави-агресорки з МКС почався у 2022 році на тлі війни проти України. У NASA зазначають, що дата завершення роботи МКС залежить від того, коли будуть готові нові приватні станції.

Зараз існує ціла низка компаній, які готові будувати станцію, зокрема:

Axiom Space;

Amazon;

Boeing;

Blue Origin;

Sierra Space;

Lockheed Martin;

Northrop Grumman;

Vast Space.

Що буде на орбіті в найближчі роки

За останні пів століття людство вивело на орбіту такі станції, як "Салют", Skylab, "Мир", "Тяньгун" і МКС. З них на орбіті зараз присутні дві останні. Після зведення МКС з орбіти має розпочатися нова ера освоєння космосу зі станціями, побудованими приватними компаніями.

У короткостроковій перспективі комерційні космічні станції стануть важливим наступним кроком для заповнення порожнечі, що залишилася внаслідок майбутнього виведення з експлуатації МКС. Крім того, комерційні космічні станції пропонують гнучкість і капітал, яких державні проекти просто не мають,

– наводить Space.com слова Лорен Андраде, представниці Beyond Earth Institute.

Blue Origin разом з такими компаніями, як Redwire, Sierra Space і Boeing будує Orbital Reef – "багатофункціональний діловий і науковий парк" на низькій навколоземній орбіті. Космічна станція стане масштабованим модульним форпостом для досліджень, виробництва, туризму тощо та вміщуватиме 10 кают для екіпажу.



Orbital Reef / NASA

Серед інших гравців освоєння орбіти – Axiom Space, Blue Origin, а також Nanoracks, Voyager Space і Lockheed Martin зі станцією Starlab, яка отримала нагороду NASA і може вийти на орбіту вже у 2028 році. А каліфорнійський стартап Vast, який планує запустити свою першу приватну станцію Haven-1 приблизно в середині 2025 року на ракеті SpaceX Falcon 9.



Станція "Тяньгун" / Фото CMSE

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На можливий пробіл між виведенням з орбіти МКС та виходом приватних станцій присутність людства на орбіті має забезпечити китайська станція "Тяньгун". Завершена у 2022 році, вона приймає екіпажі з трьох астронавтів на термін у шість місяців.

Далі за орбітою

Незабаром людство буде постійно присутнє не лише на низькій навколоземній орбіті, а й на місячній. Для майбутніх місій "Артеміди" NASA розпочне будівництво місячної орбітальної станції Gateway.

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Оскільки Gateway знаходитиметься за межами захисного магнітного поля Землі, станція зіткнеться з рядом додаткових проблем. Це вищий рівень радіації, що загрожує як електроніці, так і астронавтам, а також довший час у дорозі до станції, вищі вимоги до пускових установок, а також більші вимоги до зв'язку та електроенергії.



Стикування з Gateway / NASA

Місія "Артеміда-4", що наразі запланована на 2028 рік, стане першою, яка відправить астронавтів до Gateway. Екіпаж житиме і працюватиме на борту модуля Habitable and Logistics Outpost (HALO, житловий та логістичний форпост), який планується запустити у 2025 році.

РОСС під питанням

У 2022 році Росія оголосила про вихід з програми МКС до 2024 року, хоча досі залучена до роботи станції. У липні цього року Роскосмос оприлюднив дорожню карту з будівництва російської орбітальної станції РОСС з 2027 року. РОСС розшифровується як "Російська орбітальна службова станція".

За планом, перший модуль X-подібної станції, науково-енергетичний вузол, буде виведений на приполярну орбіту у 2027 році. До 2030 року планується пристикувати чотири основні модулі, а два модулі "спеціального призначення" заплановано приєднати до 2033 року. Роскосмос планує відправити перших космонавтів на станцію у 2028 році та припускає, що станція може працювати без екіпажу.

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РОСС буде обертатися на тій же висоті, що й Міжнародна космічна станція, приблизно 400 км над Землею, на полярній сонячно-синхронній орбіті. Як стверджують у Роскосмосі, цей маршрут особливо корисний для спостереження за всією поверхнею планети, а також забезпечує вид на "стратегічно важливий Північний морський шлях". Орієнтовна вартість проєкту – близько 7 мільярдів доларів США.

Графік будівництва РОСС також залежить від успіху важкої ракети нового покоління "Ангара А5", яка пройшла три успішні орбітальні випробування з 2014 року і зазнала невдачі у 2021 році.

Роскосмос ще у 2021 році заявив про намір побудувати власну космічну лабораторію, наступницю станції "Мир". Водночас жодні роботи з будівництва станції ще не розпочинались. Зважаючи на санкції та наявність власної орбітальної станції у Китаю та продовження участі Росії у програмі МКС, її здатність займатися власним форпостом – під питанням.

Навіть якщо він колись і почне роботу, то це може статися пізніше за названі терміни, звичайно, якщо Росія ще залишиться космічною державою.