На днях, а саме 20 липня, минуло 55 років з першої висадки людини на Місяць, що відбулася у 1969 році. Тоді астронавти Ніл Армстронг та Базз Олдрін висадилися на поверхню супутника Землі, а Майкл Коллінз лишився в орбітальному модулі.

Програма "Аполлон" тривала до 1972 року. Після останньої висадки на Місяць людство так і не повернулося на нічне світило. Зараз NASA готується до цього, працюючи над програмою "Артеміда". Тепер висадка планується у 2026 році у рамках місії "Артеміда-3".

24 Канал підготував декілька історій про дослідження Місяця – від минулого до нинішніх часів.

Сьогодення. Космос об'єднує

У своїй промові на честь 55-річчя висадки людини на Місяць 20 липня адміністратор NASA Білл Нельсон закликав до єдності між обома основними політичними партіями США – демократами та республіканцями.

Нинішні обставини, на думку Нельсона, нагадують неспокійну атмосферу 1960-х, коли розвивалася програма "Аполлон".

Що таке "Артеміда" Artemis або "Артеміда" – американська місячна програма, що включає кілька місій: від запуску безпілотного корабля до Місяця до висадки екіпажу та створення місячної бази. Перша місія відбулася у 2022 році, далі NASA планувало у 2024-му запустити пілотовану місію навколо Місяця, а потім – пілотовану місію з посадкою на супутник Землі. У січні 2024-го стало зрозуміло, що агентство не встигає, і місію "Артеміда-2" перенесли на вересень 2025 року, щоб впоратися з труднощами із розробками та операціями, повідомили у NASA.



Далі за чергою – місія "Артеміда-3" у вересні 2026 року, в якій планується висадка астронавтів біля південного полюса Місяця. До 2028 року мають добудувати місячну орбітальну станцію Gateway, на яку астронавти полетять у місії "Артеміда-4".

Космос може об'єднати неспокійну країну в нелегкі часи. І жоден момент не об'єднав країну так, як момент посадки космічного корабля Eagle, за яким спостерігала вся планета,

– сказав Нельсон.

Білл Нельсон – колишній сенатор-демократ. Він був членом екіпажа шаттла у 1986 році, одночасно бувши учасником космічного комітету. Президент Джо Байден призначив Нельсона на посаду адміністратора NASA у 2021 році.

Дехто може сказати, що наші найсвітліші дні позаду. Але що трапиться, коли людство знову збереться, щоб у спільній пошані спостерігати, як екіпаж астронавтів "Артеміди" підіймається в небеса – і тоді, коли людство знову ступить на поверхню Місяця. Цей день буде тріумфальним для усіх,

– додав Нельсон.

Нельсон також згадав угоди "Артеміди", за якими десятки країн погодилися співпрацювати та дотримуватися правил мирного дослідження космосу та Місяця під керівництвом NASA. Паралельно з цим з різним ступенем успіху освоєнням космосу займаються Росія та Китай.

Що відомо про китайську місячну програму Chang'e (Чан'е) – китайська програма дослідження Місяця, що складається з чотирьох етапів. Перший – запуск корабля на орбіту Місяця у першій місії 2007 року та у другій місії 2010 року. Другий етап – посадка на Місяць у 2013 та 2019 роках (місії третя та черверта). Третій етап – збір місячних зразків і відправлення їх на Землю з видимого боку Місяця п'ятою місією у 2020 році.



Четвертий етап – збір зразків зі зворотного боку у 2024 році. Фінальна мета програми: пілотована висадка на Місяць у 2030-х роках та створення бази на південному полюсі.

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Минуле. Викрадення "Луни"

Освоєння Місяця почалося за десятиліття до першої висадки людини на Місяць. Наприкінці 1950-х, на старті космічних перегонів між США та СРСР, NASA було створене, зокрема, для випередження "совєтів" у космосі.

Радянський Союз мав намір відправити космічний корабель у Місяць та залишити там свій політичний слід, скинувши на місячний пил металеві вимпели з гербом СРСР. 13 вересня 1959 року СРСР досяг цієї мети, створивши "Луну-2". Вона стала першою автоматичною міжпланетною станцією, що досягла поверхні Місяця.



"Луна-2" / NASA

Щоб отримати інформацію про те, як Радянський Союз створив технологію, що може дістатися Місяця, Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) виконало таємну шпигунську операцію на радянській виставці в 1959 році за межами СРСР. Оперативна група ЦРУ розібрала експонат "Луна-2", щоб задокументувати, які методи та технології використовував Радянський Союз.

Багато років потому ЦРУ детально розповіла про цю секретну операцію у 1995 році.

Команда офіцерів ЦРУ отримала необмежений доступ до експоната впродовж 24 годин, він виявився не копією, а повністю працездатною системою, порівнянною з "Луною-2",

– мовиться в архіві ЦРУ.

Команда "крадіїв" розібрала корабель, зазнімкувала всі його компоненти та склала його назад до купи. Секретна операція пройшла не без кумедних складнощів. На намагання поставити у вірному порядку компоненти корабля американці витратили майже годину:

"Після низки марних спроб і багатьох тривожних моментів компоненти нарешті було встановлено, і ми всі зітхнули з полегшенням", – йдеться в архіві.

Майбутнє. Колонія на Місяці та орбітальна станція

Програма "Артеміда" визначатиме космічне майбутнє людства за всіма сучасними уявленнями. У рамках "Артеміди" планується висадка на Місяць першої жінки та першої людини з іншим кольором шкіри. До цього місячними астронавтами були лише чоловіки американського походження.



Місячна база / Візуалізація NASA

Одним з важливих етапів має стати четверта місія "Артеміди". Астронавти полетять на орбітальну станцію Lunar Gateway, яку до 2028 року мають добудувати на орбіті супутника. Звідти вони зможуть відправлятися безпосередньо на Місяць та проводити на борту станції наукові експерименти.

Для чого призначена місячна орбітальна станція Lunar Gateway – проєкт орбітальної місячної станції NASA, запуск якої запланований після 2025 року. Станція буде меншою за Міжнародну космічну станцію та використовуватиме у роботі системи штучного інтелекту. Gateway слугуватиме проміжним пунктом для польотів до Місяця та далі.

Астронавти місій "Артеміди" займатимуться на Місяці дослідженнями та підготовкою до спорудження постійної бази людства. Зокрема, планується створення першої місячної залізниці.

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NASA планує побудувати першу місячну залізничну систему, мета створення якої – надійне, автономне та ефективне транспортування корисного вантажу на Місяці. Вона допоможе у створенні постійної місячної бази у 2030-их роках, як це передбачено в плані NASA "Місяць – Марс". Система матиме назву FLOAT (Flexible Levitation on a Track – гнучка левітація на колії).

За словами Джима Фрі, помічника адміністратора NASA з розробки дослідницьких систем, за програмою "Артеміда" можуть зрештою побудувати кілька баз по всьому Місяцю замість одного базового табору на південному полюсі Місяця, як це планувалося з 2020 року.

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Базовий табір "Артеміди" планують спорудити на південному полюсі Місяця у кратері Шеклтон, де містяться запаси водяного льоду. А ще NASA розглядає співпрацю з міжнародними партнерами – Європою, Канадою та Японією – для створення мережі баз на Місяці для наукових та дослідницьких цілей.