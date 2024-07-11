Що сталося

5 червня п'ять двигунів відключилися під час спроби пристикування космічного корабля до Міжнародної космічної станції (МКС). Щоб гарантувати безпечне повернення на Землю, інженери NASA повторно проаналізували ситуацію. Ці тести показали, що двигуни перегріваються понад очікуваний рівень.

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Проблема перегріву не є новою для Starliner. Вона виникла під час попереднього безпілотного польоту корабля на МКС і знову під час першої пілотованої тестової місії. Хоча наземній команді вдалося перезапустити чотири двигуни, що дозволило космічному кораблю пристикуватися на день пізніше, ніж планувалося, основна проблема залишилася.

Останні наземні випробування показали, що двигуни корекції орбіти в сервісному модулі нагріваються більше, ніж очікувалося, ймовірно, через обмежений простір і вплив сонячних променів. Інженери відтворили ці умови під час випробувань, щоб краще зрозуміти проблему.

Хоча коригувальні двигуни не використовуються для спуску космічного корабля з орбіти – з цим справляються потужніші кормові двигуни – вони є критично важливими під час стикування та маневрів поблизу МКС. Starliner має 28 таких двигунів, які мають вирішальне значення для його роботи в безпосередній близькості до станції.

Додаткова проблема

NASA також розслідує аномалію з негерметичністю з'єднань в системі транспортування гелію. Причина цієї проблеми залишається незрозумілою, хоча вона може бути пов'язана із засміченням з'єднань або надлишком мастила. Інженери розглядають можливість перепроєктування цих з'єднань.

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Коли екіпаж Starliner повернеться на Землю

За оцінками NASA, Starliner може бути повернутий на Землю до кінця липня. Однак наступна зміна екіпажу Dragon Crew SpaceX запланована на середину серпня, що вимагає звільнення стикувального порту, зайнятого кораблем Boeing. Як запасний план, NASA може повернути нинішній екіпаж на Землю раніше, ніж зазвичай, що є рідкісною практикою, щоб звільнити місце для нового екіпажу.