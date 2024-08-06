Cygnus, який стартував на борту ракети SpaceX Falcon 9 у неділю, 4 серпня, був захоплений роботизованою рукою МКС о 3:11 ранку (07:11 за Гринвічем) 6 серпня, коли космічний корабель пролітав над південною частиною Атлантичного океану. Ця місія стала 21-м польотом корабля Cygnus до МКС, який отримав позначення NG-21.

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Вантаж Cygnus

Вантажний корабель доставив 3720 кілограмів вантажу, включаючи харчові продукти, наукове обладнання та інші життєво важливі матеріали. Серед наукових експериментів на борту – Rotifer-B2, дослідження, спрямоване на розуміння того, як космічний політ впливає на механізми репарації ДНК у коловерток Adineta vaga.

Ці крихітні, але стійкі організми відомі своєю здатністю витримувати екстремальні умови, в тому числі дози радіації, що в 100 разів перевищують ті, які можуть витримати людські клітини.

Представники NASA наголосили, що результати дослідження Rotifer-B2 можуть покращити загальне розуміння механізмів пошкодження та відновлення ДНК, що може мати потенційне застосування на Землі.

Проблеми Cygnus в дорозі

Корабель S.S. Richard "Dick" Scobee, названий на честь командира нещасливої місії STS-51-L космічного шаттла "Челленджер", зіткнувся з кількома проблемами на шляху до МКС. Невдовзі після розгортання з верхнього ступеня ракети-носія Falcon 9, Cygnus пропустив заплановане запалювання двигуна.

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Наступне перенесене було скасоване після того, як космічний корабель виявив дещо нижчі, ніж очікувалося, показники тиску. Однак інженери Northrop Grumman оцінили дані і підтвердили, що показники тиску були в прийнятних межах.

Після цього Cygnus здійснив два успішних запуски двигунів, які вивели його на правильну траєкторію для зближення з МКС.