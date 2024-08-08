Під час нещодавньої прес-конференції NASA надало оновлену інформацію щодо проблем, які виникають зі Starliner компанії Boeing.

А тим часом Космічна вантажівка Cygnus пристикувалася до МКС: дорогою корабель мав проблеми з двигуном

Агентство повідомило про поточні консультації з компанією SpaceX щодо можливості використання космічного корабля Dragon для повернення астронавтів Бутча Вілмора та Суні Вільямса на Землю.

Якщо план буде реалізовано, Dragon Crew-9 доставить на МКС двох астронавтів замість звичайних чотирьох, зарезервувавши два місця для Вілмора і Вільямса.

Якщо цей план буде підтверджено, Вілмор і Вільямс продовжать своє перебування на МКС до лютого 2025 року, що збігається із запланованим поверненням екіпажу Dragon Crew-9. NASA планує відправити на МКС скорочену зміну з двох астронавтів, щоб ефективно управляти ресурсами протягом цього періоду.

Суперечка NASA та Boeing

Таке рішення стало наслідком розбіжностей між інженерами NASA і Boeing щодо проблем з маневровим двигуном Starliner. Boeing стверджує, що проблема зрозуміла і керована, і запевняє, що космічний корабель може безпечно відстикуватися і спуститися на Землю.

Натомість NASA висловлює занепокоєння щодо невирішених аспектів несправності, особливо після того, як проблема з подачею окислювача призвела до зупинки п'яти з 28 маневрових двигунів Starliner під час зближення з МКС.

Що не так зі Starliner

Наземні випробування показали, що нагрівання спричинило розбухання тефлонового ущільнення в системі подачі окислювача, що перекрило подачу реагенту. Чотири двигуни відновили роботу, але один залишився неробочим, що викликало занепокоєння інженерів NASA. Інженери Boeing мають один тиждень, щоб заспокоїти ці побоювання і отримати дозвіл на пілотований спуск.

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NASA також підтвердило, що безпілотне повернення Starliner потребуватиме оновлення програмного забезпечення. Програмне забезпечення автопілота, яке востаннє використовувалося у 2022 році, має бути відновлене і повторно сертифіковане, а цей процес потребує щонайменше чотирьох тижнів.

Таким чином, запуск місії Dragon Crew-9 було відкладено з 18 серпня на кінець вересня, що свідчить про те, що NASA схиляється до безпілотного повернення Starliner.