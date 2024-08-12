Минулого місяця SpaceX успішно завершила статичні передстартові випробування всіх двигунів РН і Starship, що свідчить про готовність до наступної місії, зазначає Техно 24.

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У SpaceX також поділилися щодо підготовки до шостого випробувального польоту корабля і ракети-носія. Він зазначив, що команда займається цим паралельно з підготовкою до п'ятого польоту. Такий паралельний підхід забезпечує швидкий прогрес, який потрібен SpaceX для якомога швидшого завершення проєкту Starship, що вже й так суттєво затягнувся.

На сьогодні Starship вже здійснила чотири польоти на надважкій ракеті-носії: два минулого року і два цього року, причому виробничий процес і підготовка до запуску помітно прискорюються.

Нагадаємо, що четвертий випробувальний запуск 6 червня 2024 року став важливою віхою для SpaceX. Вперше обидва компоненти ракети здійснили м'яку посадку. Хоча деякі частини корабля відвалилися в процесі, Маск зазначив, що і ракета-носій, і корабель приземлилися "неушкодженими". Попри це, посадка відбулася на воду, що призвело до втрати обох компонентів.

Нова техніка посадки

У майбутньому п'ятому випробувальному польоті SpaceX спробує нову техніку відновлення. План передбачає використання рухомих опор стартової платформи, щоб зловити ракету-носій у повітрі.

Цей інноваційний метод має на меті покращити можливість багаторазового використання та ефективність системи Starship.

Попереду схвалення FAA

Попри готовність системи Starship до польоту, компанії потрібно отримати схвалення Федерального управління цивільної авіації США (FAA). Очікується, що відомство надасть дозвіл без затримок.

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Після четвертого випробувального польоту FAA дозволило SpaceX проводити нові випробувальні запуски без необхідності розслідування незначних аварій, що потенційно прискорить шостий випробувальний політ і майбутні запуски.