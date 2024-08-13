SpaceX успішно подолала проблему відсутності інтернет-послуг Starlink у "зонах радіоактивного затишшя" в США. Ці зони, де розташовані найважливіші радіоастрономічні обсерваторії, раніше були виключені з покриття Starlink для запобігання радіоперешкод.

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Стратегічна співпраця

У п'ятницю SpaceX оголосила про партнерство з Національним науковим фондом США і Національною радіоастрономічною обсерваторією (NRAO), щоб забезпечити доступ Starlink до цих зон, не порушуючи при цьому наукові дослідження, що проводяться обсерваторіями.

Першочерговим завданням було гарантувати, щоб радіосигнали Starlink не створювали перешкод для радіотелескопів обсерваторій, які використовуються для космічних спостережень. Щоб вирішити цю проблему, SpaceX розробила систему, яка перенаправляє промені супутників подалі від телескопів, коли супутники наближаються.

Як це працює

Метод опираються на систему обміну даними в реальному часі, яка надає мережі Starlink графіки спостережень телескопів, включаючи напрямок їхнього наведення і діапазон частот, що спостерігаються. Це дозволяє Starlink коригувати свої сигнали, щоб уникнути будь-яких потенційних перешкод.

Система вже працює в зоні радіотиші в Сокорро, штат Нью-Мексико, де розташований телескоп NRAO "Дуже велика решітка". Це означає, що місцеві жителі, в тому числі індіанське плем'я Аламо Навахо, тепер мають доступ до високошвидкісного Інтернету від Starlink.

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Крім того, NRAO підтвердило, що зв'язок Starlink поширюється на інші регіони, де розташований ще один великий радіотелескоп. SpaceX планує пропонувати послуги Starlink як для фіксованого, так і для роумінгового використання в цих районах.