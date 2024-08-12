У повідомленнях зазначається, що Google деактивує усі акаунти у Росії, а це означає, що отримати дохід з монетизації через них більше не буде можливим, повідомляє Техно 24.

А тим часом Після блокування YouTube в Росії популярність платформи зросла в кілька разів



Повідомлення, які отримують російські блогери / Фото з соцмереж

Російські блогери не могли отримувати виплати за монетизацію з глядачів, я дивилися їх відео з території Росії, однак перегляд від глядачів з-за кордону все ще дозволяв їм заробляти на контенті. Чимало каналів були орієнтовані саме на західну аудиторію та продовжували непогано заробляти попри санкції.

Відтепер і ці канали не зможуть отримувати виплати з монетизації, оскільки служба AdSense повністю припиняє роботу. Це сталося після того, як влада країни вирішила повністю заблокувати відеохостинг на своїй території, що не знизило популярність платформи.

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Російські провайдери почали втрачати клієнтів

Клієнти понад 135 регіональних операторів зв'язку почали розривати з компаніями договори на надання послуг через проблеми в роботі відеохостингу YouTube та інших сервісів Google, повідомляють російські портали.

На цьому тлі асоціація "Ростелесеть", до якої входить понад 200 регіональних операторів, просить Мінцифри і Роскомнагляд опублікувати офіційне оголошення з роз'ясненнями з приводу причин уповільнення роботи сервісів Google та їхньої "нерівномірної деградації" в різних телеком-компаній.