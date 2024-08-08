За даними російської дослідницької компанії Mediascope показують, що трафік YouTube в Росії зростає, попри навмисне "уповільнення роботи сервісу", повідомляє Техно 24.
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У період з 29 липня по 4 серпня YouTube хоча б раз на день відвідували 82,6 мільйона осіб, що трохи більше, ніж 82,5 мільйона на попередньому тижні. Це зростання є послідовним у порівнянні з минулим роком, коли за аналогічний період минулого року було зафіксовано 81,47 мільйона відвідувань.
- Середній час, проведений росіянами на YouTube, також збільшився, досягнувши 107 хвилин минулого тижня порівняно з 93 хвилинами за той же тиждень минулого року.
- Середньоденне охоплення платформи з 29 липня по 4 серпня становило 55,4 мільйона осіб, що трохи менше, ніж 55,5 мільйона тижнем раніше, але все одно вище, ніж 52,6 мільйона, зафіксованих рік тому.
- Станом на кінець червня 2024 року середньоденна аудиторія YouTube в Росії становила 55,6 млн осіб, що свідчить про річне зростання на 9,4%.
У липні влада Росії оголосила про майбутнє уповільнення роботи YouTube в країні. Цей захід спрямований проти адміністрації платформи, яку часто звинувачують в ігноруванні російських "законів". Загалом же блокування роботи сервісу стало реакцією на видалення YouTube каналів російських пропагандистів.