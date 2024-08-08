За даними російської дослідницької компанії Mediascope показують, що трафік YouTube в Росії зростає, попри навмисне "уповільнення роботи сервісу", повідомляє Техно 24.

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У період з 29 липня по 4 серпня YouTube хоча б раз на день відвідували 82,6 мільйона осіб, що трохи більше, ніж 82,5 мільйона на попередньому тижні. Це зростання є послідовним у порівнянні з минулим роком, коли за аналогічний період минулого року було зафіксовано 81,47 мільйона відвідувань.

Середній час, проведений росіянами на YouTube, також збільшився, досягнувши 107 хвилин минулого тижня порівняно з 93 хвилинами за той же тиждень минулого року.

Середньоденне охоплення платформи з 29 липня по 4 серпня становило 55,4 мільйона осіб, що трохи менше, ніж 55,5 мільйона тижнем раніше, але все одно вище, ніж 52,6 мільйона, зафіксованих рік тому.

Станом на кінець червня 2024 року середньоденна аудиторія YouTube в Росії становила 55,6 млн осіб, що свідчить про річне зростання на 9,4%.

У липні влада Росії оголосила про майбутнє уповільнення роботи YouTube в країні. Цей захід спрямований проти адміністрації платформи, яку часто звинувачують в ігноруванні російських "законів". Загалом же блокування роботи сервісу стало реакцією на видалення YouTube каналів російських пропагандистів.