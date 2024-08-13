SpaceX успешно преодолела проблему отсутствия интернет-услуг Starlink в "зонах радиоактивного затишья" в США. Эти зоны, где расположены важнейшие радиоастрономические обсерватории, ранее были исключены из покрытия Starlink для предотвращения радиопомех.

А тем временем Российские блогеры больше не смогут получать прибыль от YouTube

Стратегическое сотрудничество

В пятницу SpaceX объявила о партнерстве с Национальным научным фондом США и Национальной радиоастрономической обсерваторией (NRAO), чтобы обеспечить доступ Starlink к этим зонам, не нарушая при этом научные исследования, проводимые обсерваториями.

Первоочередной задачей было гарантировать, чтобы радиосигналы Starlink не создавали помех для радиотелескопов обсерваторий, используемых для космических наблюдений. Чтобы решить эту проблему, SpaceX разработала систему, которая перенаправляет лучи спутников подальше от телескопов, когда спутники приближаются.

Как это работает

Метод опираются на систему обмена данными в реальном времени, которая предоставляет сети Starlink графики наблюдений телескопов, включая направление их наведения и диапазон наблюдаемых частот,. Это позволяет Starlink корректировать свои сигналы, во избежание любых потенциальных помех.

Система уже работает в зоне радиомолчания в Сокорро, штат Нью-Мексико, где расположен телескоп NRAO "Очень большая решетка". Это означает, что местные жители, в том числе индейское племя Аламо Навахо, теперь имеют доступ к высокоскоростному Интернету от Starlink.

Смотрите также Apple признала, что альтернативы поиску Google на рынке нет, несмотря на антимонопольное решение

Кроме того, NRAO подтвердило, что связь Starlink распространяется на другие регионы, где расположен еще один большой радиотелескоп. SpaceX планирует предлагать услуги Starlink как для фиксированного, так и для роумингового использования в этих районах.