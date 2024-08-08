Напомним, что в понедельник решением окружного суда США компания Google была признана виновной в нарушении антимонопольного законодательства. По соглашению с Apple, то она действовала с 2002 года и сделала Google поисковой системой по умолчанию на всех устройствах компании, что приносило обоим значительные прибыли.

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По данным Financial Times, в 2022 году Google заплатил Apple в 2022 году 20 миллиардов долларов в рамках этого партнерства.

Решение окружного судьи Амита Мехти ставит под сомнение законность этой сделки, предполагая, что она нарушает антимонопольное законодательство. Аналитики JPMorgan прогнозируют, что Apple столкнется с "неудобными альтернативами", такими как соглашения о распределении доходов с другими поисковыми системами, такими как Bing от Microsoft, которые считаются менее выгодными из-за лучших возможностей Google по монетизации рекламы.

Как насчет собственного поиска Apple?

Суд также рассмотрел возможность разработки Apple собственной поисковой системы. Однако внутреннее исследование Apple, проведенное в 2018 году, показало, что даже если Apple сохранит 80% поисковых запросов, она все равно столкнется с потерей дохода в размере 12 миллиардов долларов в течение первых пяти лет. Джон Джаннандреа, бывший руководитель Google, который сейчас работает в Apple, выразил опасения, что Apple может получить убыточную поисковую систему, которая не будет удовлетворять потребности пользователей так же эффективно, как Google.

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Google будет оспаривать решение

Google планирует подать апелляцию, но аналитики считают, что шансы на положительный результат небольшие. В зависимости от окончательного решения, Apple, возможно, придется согласиться на менее выгодную сделку с Bing или вообще быть лишенной права устанавливать поисковую систему по умолчанию, считает независимый аналитик Эрик Зойферт.