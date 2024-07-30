Компания Google объяснила сбой, который произошел 24 июля, "изменением поведения продукта без надлежащей защиты функций". Это изменение привело к тому, что пользователи не смогли найти и сохранить пароли.

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По данным Forbes, проблема затронула около 2% пользователей Chrome 127 на Windows, то есть примерно 15 миллионов человек. Однако, учитывая, что Chrome используют более 3 миллиардов людей во всем мире, реальное количество пострадавших пользователей может быть еще выше.

Временное исправление, предоставленное Google, требовало от пользователей запускать браузер через командную строку с пометкой "enable-features=SkipUndecryptablePasswords", что многие считали неудобным.

Тем не менее, Google отреагировал быстро, выпустив полное исправление ошибки уже 25 июля. Пользователям нужно было лишь перезапустить свои браузеры, чтобы применить обновление.

В своем заявлении Google извинилась за причиненные неудобства и порекомендовала пользователям, которые столкнулись с проблемами, обратиться в службу поддержки Google Workspace за дальнейшей помощью.