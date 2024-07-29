Детали рекорда

Согласно отчету, скорость передачи данных через оптоволокно достигла 402 терабит в секунду. Для этого показателя ученые из Астонского университета в Великобритании задействовали все диапазоны длин волн, что доступны в коммерческих волоконно-оптических кабелях, тогда как в большинстве таких соединений участвуют обычно только один или два диапазона.

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Новый рекорд превышает предыдущий, установленный той же группой ученых в марте. В предыдущих экспериментах они достигли скорости в 301 терабит в секунду, используя четыре из шести диапазонов длин волн.

Этот вывод может помочь увеличить пропускную способность одного волокна, чтобы мир получил более высокопроизводительную систему. Ожидается, что недавно разработанная технология внесет значительный вклад в расширение пропускной способности оптической инфраструктуры связи, поскольку спрос на будущие услуги передачи данных стремительно растет,

– говорит Ян Филлипс, преподаватель электроники и компьютерной инженерии в Астонском университете.

Для достижения нового рекорда исследовательская группа построила первую в мире оптическую систему передачи, которая охватывает все шесть диапазонов длин волн, используемых в волоконно-оптической связи, в том числе O, E, S, C, L и U. Они принадлежат к различным участкам инфракрасного диапазона электромагнитного спектра, лежащих в пределах от 1260 до 1675 нанометров. Для сравнения, видимый свет находится в диапазоне от 400 до 700 нанометров.

Большинство современных коммерческих волоконно-оптических соединений передают данные, используя части С-диапазона и L-диапазона, поскольку это наиболее стабильные сегменты, а это означает, что наименьшее количество данных теряется во время передачи. Но растущая нагрузка сети означает, что однажды эти диапазоны будут перенасыщены, поэтому нам нужно будет использовать новые диапазоны, отмечают исследователи в своем отчете.

В прошлом S-диапазон, прилегающий к C-диапазону, уже использовался для усиления передачи данных.

Позже к ним присоединили часть Е-диапазона. Обычно потеря данных при передаче в этом диапазоне возрастает до чрезвычайно высокого уровня – в пять раз. Это связано с тем, что оптоволоконные кабели уязвимы к воздействию молекул гидроксила (OH) в земле, которые могут попадать в трубки и нарушать соединения.

Теперь ученые привлекли диапазоны О и U, создав устройство для усиления сигналов последнего и использовав уже существующие усилители для первого.

Самое интересное, что этих скоростей достигли на стандартных коммерчески доступных волоконно-оптических кабелях. Это означает, что не нужно будет устанавливать специализированные кабели, чтобы использовать эти скорости. Однако не следует ожидать, что более быстрый интернет появится уже в ближайшее время.