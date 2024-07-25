Как это было

Роботизированный экзоскелет помог парализованному спортсмену снова ходить. В заметке на X, который стал вирусным, получив более 11 миллионов просмотров, можно увидеть, как он идет с факелом в общей колонне мимо толпы зрителей.

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Как объясняется на сайте Олимпиады, Пьетте был парализован в течение 11 лет после несчастного случая. Но он продолжил играть в теннис и стал лицом компании Wandercraft, которая производит экзоскелет, в котором его видели на Олимпиаде.

Сама церемония открытия XXXIII Олимпийских игр состоится 26 июля в Париже, Франция. Она будет транслироваться в прямом эфире в 21:30 по киевскому времени. Интересно, что впервые торжества будут проходить вне стадиона – в центре Парижа на реке Сена.

Возможно, мы сможем увидеть Пьетте еще раз в экзоскелете. Пока же предлагаем посмотреть ролик, в котором показано многообещающее устройство в действии:

Что мы знаем об экзоскелетах Wandercraft

На фото и видео в Instagram французской компании Пьетте часто можно увидеть в экзоскелете, который, согласно рекламе Wandercraft, "позволяет пациентам с тяжелыми нарушениями походки, в том числе с дисфункцией верхних конечностей или когнитивными проблемами, вставать и ходить без помощи рук".

Эти самобалансирующиеся экзоскелеты работают на батареях и предлагают персонализированную поддержку для ног и туловища людей, которые потеряли способность ходить из-за состояния здоровья — от инсультов до паралича. Устройства также имеют датчики, которые могут определять, когда пользователи хотят стоять, считывая движения верхней части тела с помощью специально разработанных алгоритмов.

Презентационный ролик экзоскелета Wandercraft, в котором появился Кевин Пьетте: видео

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В начале 2023 года экзоскелеты Wandercraft были одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США, в частности, для реабилитации после инсульта. Однако неизвестно, применялось ли там хотя бы одно устройство.

Во Франции же около 20 роботизированных экзоскелетов были развернуты в больницах, чтобы помочь пациентам снова ходить, по цене около 176 000 долларов за штуку.