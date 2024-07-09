Что известно

Фестиваль, посвященный Дню независимости США, происходит на частной территории, куда приглашают тысячи людей. Он ежегодно организуется Арни Хрнчиром, который уверяет, что весь созданный беспорядок потом убирается, а транспортные жидкости и стекла удаляются из автомобилей, прежде чем они вылетят. Однако некоторые посетители утверждают, что на самом деле никто ничего не убирает должным образом.

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В этом году на фестивале присутствовал пилот дрона Реме Моралес, который впоследствии опубликовал в своем инстаграме два видеоролика, на которых можно увидеть несколько эпических запусков со скалы.

Он пишет, что весь процесс длится 90 минут и напоминает съемки нового "Форсажа.

На видео можно увидеть высокую скалу, которая заканчивается неглубокой ямой и водоемом. Внизу можно разглядеть остатки побитых машин, и некоторые из них действительно выглядят так, будто пролежали там уже некоторое время. Машины действительно не имеют окон, но некоторые из них, судя по всему, набиты каким-то мусором или конфетти, которое разлетается, когда автомобиль разгоняется и начинает падать.

Судя по всему, публике такое действо нравится, ведь внизу можно увидеть большие толпы, которые с каждым годом не уменьшаются.

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