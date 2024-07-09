Що відомо

Фестиваль, присвячений Дню незалежності США, відбувається на приватній території, куди запрошують тисячі людей. Він щороку організовується Арні Хрнчіром, який запевняє, що весь створений безлад потім прибирається, а транспортні рідини та скло видаляються з автомобілів, перш ніж вони вилетять. Однак деякі відвідувачі стверджують, що насправді ніхто нічого не прибирає належним чином.

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Цього року на фестивалі був присутній пілот дрона Реме Моралес, який згодом опублікував у своєму інстаграмі два відеоролики, на яких можна побачити кілька епічних запусків зі скелі.

Він пише, що ввесь процес триває 90 хвилин і нагадує зйомки нового "Форсажу.

На відео можна побачити високу скелю, яка закінчується неглибокою ямою та водоймою. Унизу можна розгледіти рештки побитих машин, і деякі з них дійсно виглядають так, ніби пролежали там уже деякий час. Автівки дійсно не мають вікон, але деякі з них, судячи з усього, набиті якимось сміттям чи конфетті, яке розлітається, коли автомобіль розганяється й починає падати.

Судячи з усього, публіці таке дійство подобається, адже внизу можна побачити великі натовпи, які з кожним роком не меншають.

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