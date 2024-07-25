Як це було

Роботизований екзоскелет допоміг паралізованому спортсмену знову ходити. У дописі на X, який став вірусним, отримавши понад 11 мільйонів переглядів, можна побачити, як він іде з факелом у загальній колоні повз натовпи глядачів.

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Як пояснюється на сайті Олімпіади, П'єтте був паралізований протягом 11 років після нещасного випадку. Але він продовжив грати в теніс і став обличчям компанії Wandercraft, яка виробляє екзоскелет, в якому його бачили на Олімпіаді.

Сама церемонія відкриття XXXIII Олімпійських ігор відбудеться 26 липня у Парижі, Франція. Вона транслюватиметься в прямому ефірі о 21:30 за київським часом. Цікаво, що вперше урочистості відбуватимуться поза стадіоном – у центрі Парижа на річці Сена.

Можливо, ми зможемо побачити П'єтте ще раз в екзоскелеті. Наразі ж пропонуємо подивитися ролик, у якому показано багатообіцяючий пристрій у дії:

Що ми знаємо про екзоскелети Wandercraft

На фото й відео в Instagram французької компанії П'єтте часто можна побачити в екзоскелеті, який, згідно з рекламою Wandercraft, "дозволяє пацієнтам з важкими порушеннями ходи, в тому числі з дисфункцією верхніх кінцівок або когнітивними проблемами, вставати і ходити без допомоги рук".

Ці самобалансуючі екзоскелети працюють на батареях і пропонують персоналізовану підтримку для ніг і тулуба людей, які втратили здатність ходити через стан здоров'я — від інсультів до паралічу. Пристрої також мають датчики, які можуть визначати, коли користувачі хочуть стояти, зчитуючи рухи верхньої частини тіла за допомогою спеціально розроблених алгоритмів.

Презентаційний ролик екзоскелета Wandercraft, у якому з'явився Кевін П'єтте: відео

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На початку 2023 року екзоскелети Wandercraft були схвалені Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів у США, зокрема, для реабілітації після інсульту. Однак невідомо, чи застосовувався там хоча б один пристрій.

У Франції ж близько 20 роботизованих екзоскелетів були розгорнуті в лікарнях, щоб допомогти пацієнтам знову ходити, за ціною близько 176 000 доларів за штуку.