Ці унікальні електричні літальні апарати спочатку почнуть перевозити вантажі, а потім зможуть надавати послуги й людям по всьому королівству.

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Транспорт майбутнього

Як відомо, вже багато років численні розробники працюють над системами вертикального зльоту й посадки (EVTOL), намагаючись розробити електричні повітряні таксі. Найбільший шлях ця технологія пройшла на Близькому Сході, особливо в Об'єднаних Арабських Еміратах, де було підписано знакові угоди про інтеграцію повністю електричних мереж авіаперевезень.

Однак і Саудівська Аравія, яка конкурує з ОАЕ на цьому полі (особливо з прогресом, якого досяг Дубай), бачить потенціал у нових технологіях авіаперевезень і прагне створити власні сервіси напередодні Всесвітньої виставки, яка відбудеться в столиці та головному фінансовому центрі королівства наприкінці цього десятиліття.

Унікальність останньої заяви Саудівської Аравії полягає в тому, що вона поставила собі ціль розгорнути в регіоні величезний арсенал "електронних коптерів", які будуть значно меншими, ніж усі ті EVTOL, що ми вже бачити раніше від різних компаній та країн, а також володітимуть певним ступенем самостійності.

І хоча проєкт повністю приписують Саудівській Аравії, на допомогу вона залучила австрійську компанію FlyNow, яка повинна буде відкрити новий бізнес у королівстві.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

Як це буде

Судячи з доступної інформації, запуск виробничої лінії планують уже "в найближчі місяці".

Очікується, що коптери FlyNow будуть перевозити громадськість під час виставки Riyadh Expo 2030. Вони існуватимуть у двох версіях — одномісний і двомісний літак, здатний перевозити до 200 кілограмів у більшій версії.



Одномісна версія eCopter / Фото FlyNow



Двомісна версія / Фото FlyNow ​​​​​​

Наразі літак на 100% електричний і може пролетіти до 30 хвилин або 50 кілометрів на одному заряді. Однак гібридна версія, яка додає водневу технологію, також повинна мати можливість подорожувати на відстань до 200 кілометрів.

FlyNow заявляє, що технологія eCopter також є "автоматичною", тобто він літає за фіксованим і заздалегідь заданим маршрутом. Це не зовсім те саме, що автономність, де автопілот може в реальному часі приймати ті чи інші рішення про маршрут і безпеку, залежно від мінливих умов на шляху.



Автоматичні вертольоти eCopters / Фото FlyNow



Автоматичні вертольоти eCopters / Фото FlyNow



Автоматичні вертольоти eCopters / Фото FlyNow

Для початку FlyNow має намір випробувати eCopter у регіоні на вантажних перевезеннях, перш ніж перейти до пасажирських. Австрійський авіаційний стартап заявив, що працюватиме разом з місцевими регулюючими органами, щоб забезпечити безпеку польотів.

Компанія має намір співпрацювати з близькосхідними регуляторними органами та урядовими групами для створення необхідних законів, цифрової інфраструктури та вертипортів,

– заявила компанія в LinkedIn.



Вже побудований прототип eCopters / Фото FlyNow

Вона також залучить до роботи Sky Alliance for Automated Air Mobility, яка забезпечить підтримку екосистеми, а також компанію Skyroads, відому тим, що будує "дороги в небі". Вона допоможе уніфікувати системи управління дорожнім рухом в Саудівській Аравії, забезпечивши безпеку і масштабованість.

eCopter від FlyNow: відео