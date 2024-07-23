Эти уникальные электрические летательные аппараты сначала начнут перевозить грузы, а затем смогут предоставлять услуги и людям по всему королевству.

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Транспорт будущего

Как известно, уже много лет многочисленные разработчики работают над системами вертикального взлета и посадки (EVTOL), пытаясь разработать электрические воздушные такси. Наибольший путь эта технология прошла на Ближнем Востоке, особенно в Объединенных Арабских Эмиратах, где были подписаны знаковые соглашения об интеграции полностью электрических сетей авиаперевозок.

Однако и Саудовская Аравия, которая конкурирует с ОАЭ на этом поле (особенно с прогрессом, которого достиг Дубай), видит потенциал в новых технологиях авиаперевозок и стремится создать собственные сервисы накануне Всемирной выставки, которая состоится в столице и главном финансовом центре королевства в конце этого десятилетия.

Уникальность последнего заявления Саудовской Аравии заключается в том, что она поставила себе цель развернуть в регионе огромный арсенал "электронных коптеров", которые будут значительно меньше, чем все те EVTOL, что мы уже видели ранее от разных компаний и стран, а также обладать определенной степенью самостоятельности.

И хотя проект полностью приписывают Саудовской Аравии, на помощь она привлекла австрийскую компанию FlyNow, которая должна будет открыть новый бизнес в королевстве.

Технологии стремительно идут вперед, а сегодня практически невозможно найти на рынке новый кроссовер ценой менее миллиона гривен. Однако все же есть исключения: SUZUKI S-CROSS 2024 года стоит от 874 тысяч гривен и сочетает современные технологии! При этом это совсем не “китаец”, а современное авто японского бренда, сделанное в Европе!

Как это будет

Судя по доступной информации, запуск производственной линии планируют уже "в ближайшие месяцы".

Ожидается, что коптеры FlyNow будут перевозить общественность во время выставки Riyadh Expo 2030. Они будут существовать в двух версиях - одноместный и двухместный самолет, способный перевозить до 200 килограммов в большей версии.



Одноместная версия eCopter / Фото FlyNow



Двухместная версия / Фото FlyNow

Сейчас самолет на 100% электрический и может пролететь до 30 минут или 50 километров на одном заряде. Однако гибридная версия, которая добавляет водородную технологию, также должна иметь возможность путешествовать на расстояние до 200 километров.

FlyNow заявляет, что технология eCopter также является "автоматической", то есть он летает по фиксированному и заранее заданному маршруту. Это не совсем то же, что автономность, где автопилот может в реальном времени принимать те или иные решения о маршруте и безопасности, в зависимости от меняющихся условий на пути.



Автоматические вертолеты eCopters / Фото FlyNow



Автоматические вертолеты eCopters / Фото FlyNow



Автоматические вертолеты eCopters / Фото FlyNow

Для начала FlyNow намерен испытать eCopter в регионе на грузовых перевозках, прежде чем перейти к пассажирским. Австрийский авиационный стартап заявил, что будет работать вместе с местными регулирующими органами, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Компания намерена сотрудничать с ближневосточными регуляторными органами и правительственными группами для создания необходимых законов, цифровой инфраструктуры и вертипортов,

– заявила компания в LinkedIn.



Уже построен прототип eCopters / Фото FlyNow

Она также привлечет к работе Sky Alliance for Automated Air Mobility, которая обеспечит поддержку экосистемы, а также компанию Skyroads, известную тем, что строит "дороги в небе". Она поможет унифицировать системы управления дорожным движением в Саудовской Аравии, обеспечив безопасность и масштабируемость.

eCopter от FlyNow: видео