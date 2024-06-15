Будучи передовою компанією в цій сфері, Archer показала результат у 160 кілометрів на годину. Весь процес зафільмували на відео.

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Як це було

Отримавши сертифікат FAA для початку комерційної експлуатації в США, компанія зосереджується на своєму флагманському літаку Midnight, щоб забезпечити його безпечне використання, перш ніж він почне приймати пасажирів на борт.

Midnight злітає вертикально, як гелікоптер, а потім перемикає свої ротори в повітрі, щоб рухатися вперед. Після цього знову повертається у вертикальне положення, щоб опуститися вниз для безпечної посадки. Це і є те, що називається "перехідний політ".

Як зазначає команда Archer у відео нижче, ця перехідна фаза є одним із найскладніших і найхитріших маневрів, тому досягнення такої віхи має велике значення.

Дивіться, як Archer eVTOL здійснює перехідний політ: відео

8 червня 2024 року літак Midnight eVTOL компанії Per Archer завершив успішний перехідний політ, розвинувши швидкість понад 100 миль на годину. Ця віха знаменує собою новий етап у розробці. Але це був уже другий такий тест загалом для компанії, хоча й перший для цього літака. Перший перехідний політ компанії Archer відбувся в листопаді 2022 року на літаку eVTOL першого покоління під назвою Maker.

Варто зазначити, що Midnight є одним із найважчих серійних літаків у своєму сегменті, 6 500 фунтів або майже 2950 кілограмів, тож це додає ваги його досягненню.

Головний інженер Archer, доктор Джефф Бауер, розповів про Midnight eVTOL і про те, що успішний випробувальний політ компанії означає для її майбутнього в AAM: "Успішне завершення переходу від ширяння до польоту на крилі повномасштабного літака eVTOL – це величезний інженерний подвиг, який вдалося здійснити лише кільком компаніям у світі. Протягом семи літаків eVTOL, які я побудував і на яких літав за свою кар'єру, вони ставали дедалі більшими, оскільки ми працювали над корисним навантаженням, яке робило платформу літака комерційно життєздатною. Вважається, що Midnight є одним із найбільших літаків eVTOL, які коли-небудь переходили на електрику, і одним із перших, який спеціально побудований для перевезення достатньої кількості пасажирів, щоб мати змогу вести успішний бізнес повітряного таксі. Я надзвичайно пишаюся командою Archer, оскільки ми досягли цієї віхи, створивши два покоління повномасштабних літаків".

Archer заявляє, що продовжить програму льотних випробувань Midnight, яка включає в себе плани польотів за змодельованими комерційними маршрутами, виконання високошвидкісних польотів і тестування додаткових польотних маневрів, що використовуються в комерційних операціях. Одночасно продовжуватиметься робота над підвищенням швидкості та витривалості.

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Що відомо про Archer Aviation

Archer Aviation – каліфорнійський розробник транспортних засобів класу eVTOL, який швидко став впізнаваним брендом у сегменті перспективної повітряної мобільності (AAM), що тільки зароджується.

Останніми місяцями значна частина всіх новин про літаючі автомобілі чи схожі на них транспортні засоби стосувалася саме компанії Archer, яка створила кілька нових партнерств у США та по всьому світу для комерціалізації своєї технології для повітряних таксі та вантажних перевезень.

Вона спочатку планує запустити послуги повітряного таксі eVTOL в Об'єднаних Арабських Еміратах та Індії, а до 2026 року – у Південній Кореї.

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