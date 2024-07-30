Компанія Google пояснила збій, який стався 24 липня, "зміною поведінки продукту без належного захисту функцій". Ця зміна призвела до того, що користувачі не змогли знайти і зберегти паролі.

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За даними Forbes, проблема торкнулася близько 2% користувачів Chrome 127 на Windows, тобто приблизно 15 мільйонів людей. Однак, враховуючи, що Chrome використовують понад 3 мільярди людей у всьому світі, реальна кількість постраждалих користувачів може бути ще вищою.

Тимчасове виправлення, надане Google, вимагало від користувачів запускати браузер через командний рядок з позначкою "enable-features=SkipUndecryptablePasswords", що багато хто вважав незручним.

А проте, Google відреагував швидко, випустивши повне виправлення помилки вже 25 липня. Користувачам потрібно було лише перезапустити свої браузери, щоб застосувати оновлення.

У своїй заяві Google перепросила за спричинені незручності і порекомендувала користувачам, які зіткнулися з проблемами, звернутися до служби підтримки Google Workspace за подальшою допомогою.