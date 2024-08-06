Судья Амит Мехта постановил, что многомиллиардные соглашения Google с такими компаниями, как Apple, по установке своей поисковой системы по умолчанию на смартфонах и веб-браузерах подавили конкуренцию.

Смотрите также Google Chrome "потерял" пароли 15 миллионов пользователей Windows из-за сбоя

В 286-страничном решении судьи отмечается, что эти соглашения о встроенном поиске позволили Google доминировать на мировом рынке поисковых систем, получая более 300 миллиардов долларов ежегодного дохода, в основном от рекламы.

В решении указано, что эти соглашения охватывают значительную часть поискового рынка и ограничивают возможности конкурентов. Говорится также и о том, что монополия Google позволила компании постоянно повышать цены на рекламу в Интернете, не сталкиваясь со значительной реакцией со стороны конкурентов.

Несмотря на это, судья также отметил, что Google не является монополистом на общем рынке поисковой рекламы. Он напомнил, что другие значительные онлайн-платформы, такие как Amazon и Walmart, вошли в рекламное пространство, связанное с поиском, предлагая конкуренцию доминированию Google.

Штраф еще впереди

Судья Мехта планирует провести отдельное слушание, чтобы определить наказание для Google. Министерство юстиции США еще не объявило о конкретных изменениях, которых оно будет добиваться. Потенциальные меры могут включать отделение поискового бизнеса Alphabet от других продуктов, таких как Android или Chrome.

Читайте на сайте Проблема не в оборудовании: Google отреагировал на перебои в работе YouTube в России

Это решение может привести к наиболее значительному корпоративному разделению в США со времен распада телекоммуникационного гиганта AT&T в 1984 году.