Маск сообщил, что SpaceX готовится к четвертому испытательному полету системы Starship, который должен состояться примерно через месяц, информирует 24 Канал. Это заявление согласуется с предыдущими заявлениями президента SpaceX Гвинн Шотвелл относительно следующего полета, который зависит от получения нового разрешения на запуск от Федерального управления гражданской авиации США.

К теме Илон Маск заявил, что будущие версии космического корабля Starship будут путешествовать к другим звездам

Основная цель будущего испытательного полета – оценить работу Starship во время вхождения в атмосферу и контролируемого спуска в океан.

Маск отметил важность достижения успешных посадок, отметив, что следующий полет будет связан с тестированием технологии посадки для ракеты-носителя Super Heavy.

Напомним, что по планам SpaceX сверхтяжелая ракета Super Heavy должна совершить посадку в месте запуска. Во время предстоящего теста будет использована виртуальная башня в Мексиканском заливе.

Презентация SpaceX: смотрите видео

Маск отметил, что в случае успешной посадки носителя на "виртуальную башню" во время четвертого тестового полета уже в следующий раз SpaceX попытается осуществить реальную посадку ускорителя, для захвата которого во время приземления будут использовать манипуляторы Mechazilla – специальной башни-улавливателя для ракет-носителей.

Вероятность того, что в этом году нам удастся поймать ракету-носитель с помощью манипуляторов "Мехазиллы" составляет от 80 % до 90 %,

– заявил миллиардер.

Он также отметил, что восстановление корабля Starship перед повторным использованием будет занимать больше времени и компания намерена провести по меньшей мере два успешных управляемых приводнения аппарата в океане, прежде чем пытаться посадить его на территории Starbase.

По мнению Маска, уже в следующем году SpaceX сможет повторно использовать корабль Starship в одном из космических полетов.

Новые двигатели и колонизация Марса

Во время презентации Маск обсудил усилия SpaceX, направленные на совершенствование двигателей Raptor, которые приводят в действие как ракету-носитель Super Heavy, так и корабль Starship. Ожидается, что модернизированные двигатели будут генерировать большую тягу, прокладывая путь для будущих итераций ракетной системы, способной доставлять на орбиту более тяжелые полезные грузы.

В дополнение к техническим достижениям, Маск коснулся логистики марсианской колонизации, подробно рассказав о планах дозаправки космических кораблей на орбите перед путешествием на Марс. Он акцентировал на важности выбора подходящих мест для посадки на Красной планете, отметив необходимость мест с достаточным количеством атмосферы и солнечного света для поддержания устойчивого проживания людей.

Смотрите также Засекреченный контракт: SpaceX создает сеть спутников шпионов для разведки США

Маск выразил уверенность в способности SpaceX достичь своих целей по колонизации Марса в ближайшее время несмотря на очевидные препятствия и риски. Он видит будущее, в котором космические путешествия между планетами станут рутиной, а компания будет играть ключевую роль в содействии разведке и добыче ресурсов.