Контракт стоимостью 1,8 миллиарда долларов был подписан в 2021 году с Национальным разведывательным управлением (NRO), которое руководит флотом американских спутников-шпионов. Напомним, что компания представила Starshield в декабре 2022 года, как специальный сервис защищенной сети для правительств.

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Что известно о Starshield

Проект, реализован бизнес-подразделением SpaceX Starshield, имеет целью развернуть сотни спутников на низкой околоземной орбите для поддержки наземных сил и усиления способности правительства и военных США выявлять потенциальные цели во всем мире.

Эта инициатива свидетельствует о растущем участии SpaceX в разведывательных и военных проектах США. Кроме того, понятно, что Пентагон акцентирует на создании и развитии передовых спутниковых систем на основе технологий Starlink, которые доказали свою способность и неоспоримую пользу во время продолжающейся войны в Украине.

Почему это будет иначе, чем Starlink

Сеть Starshield отличается от коммерческого широкополосного созвездия Starlink компании SpaceX и предназначена для обеспечения постоянного, повсеместного и быстрого освещения деятельности на Земле. Имея потенциал для работы в составе роя, эти спутники значительно расширят возможности дистанционного зондирования, предлагая почти непрерывное изображение планеты.

Углубление связей SpaceX с агентствами национальной безопасности происходит на фоне противоречивого использования Маском спутниковой связи Starlink в войне в Украине и его конфликта с администрацией Байдена. Напомним, что SpaceX находится под следствием в США из-за использования Starlink россиянами.

Новая шпионская система, которая содержит большие датчики изображения и спутники-ретрансляторы, оснащены межспутниковыми лазерами, является частью конкуренции за доминирование в космической военной мощи, которая только растет.

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NRO, в состав которой входят сотрудники Космических сил США и ЦРУ, признала свою миссию по разработке сложной спутниковой системы, но отказалась комментировать специфику участия SpaceX. Развитие сети Starshield является стратегическим шагом для обеспечения устойчивости к атакам со стороны современных космических держав и сохранения ведущей позиции США в космической разведке.