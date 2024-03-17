Контракт вартістю 1,8 мільярда доларів був підписаний у 2021 році з Національним розвідувальним управлінням (NRO), яке керує флотом американських супутників-шпигунів. Нагадаємо, що компанія представила Starshield у грудні 2022 року, як спеціальний сервіс захищеної мережі для урядів.

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Що відомо про Starshield

Проєкт, реалізований бізнес-підрозділом SpaceX Starshield, має на меті розгорнути сотні супутників на низькій навколоземній орбіті для підтримки наземних сил і посилення здатності уряду та військових США виявляти потенційні цілі в усьому світі.

Ця ініціатива свідчить про зростаючу участь SpaceX у розвідувальних і військових проєктах США. Крім того, зрозуміло, що Пентагон акцентує на створенні та розвитку передових супутникових систем на основі технологій Starlink, які довели свою спроможність та беззаперечну користь під час триваючої війни в Україні.

Чому це буде інакше, ніж Starlink

Мережа Starshield відрізняється від комерційного широкосмугового сузір'я Starlink компанії SpaceX і призначена для забезпечення постійного, повсюдного і швидкого висвітлення діяльності на Землі. Маючи потенціал для роботи у складі рою, ці супутники значно розширять можливості дистанційного зондування, пропонуючи майже безперервне зображення планети.

Поглиблення зв'язків SpaceX з агентствами національної безпеки відбувається на тлі суперечливого використання Маском супутникового зв'язку Starlink у війні в Україні та його конфлікту з адміністрацією Байдена. Нагадаємо, що SpaceX перебуває під слідством у США через використання Starlink росіянами.

Нова шпигунська система, яка містить великі датчики зображення і супутники-ретранслятори, оснащені міжсупутниковими лазерами, є частиною конкуренції за домінування в космічній військовій могутності, яка лише зростає.

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NRO, до складу якої входять співробітники Космічних сил США і ЦРУ, визнала свою місію з розробки складної супутникової системи, але відмовилася коментувати специфіку участі SpaceX. Розвиток мережі Starshield є стратегічним кроком для забезпечення стійкості до атак з боку сучасних космічних держав і збереження провідної позиції США в космічній розвідці.