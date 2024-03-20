Вперед к звездам
В недавнем посте Маск заявил, что космический корабль Starship "предназначен для путешествия через всю нашу Солнечную систему и за ее пределы к облаку объектов, окружающих нас". Не совсем ясно, что именно он имел в виду, – гигантское скопление комет и астероидов под названием Облако Оорта, которое окружает Солнечную систему, или вообще совокупность объектов вокруг.
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Будущий звездолет, намного больше и совершеннее, будет путешествовать к другим звездным системам,
– сразу же добавил он.
Компания прилагает немало усилий, чтобы достичь такой смелой цели. На этой неделе SpaceX осуществила третий тестовый запуск Starship, успешно выведя его в космос, а затем вернув в атмосферу. Миссию признали очень удачной.
Маск говорит, что "Starship будет на Марсе в течение пяти лет". По его мнению, эта ракета является для человечества билетом к превращению в межпланетный вид в долгосрочной перспективе.
Однако на этом пути нам еще предстоит сделать немало шагов:
- Для начала мы должны осуществить другую миссию, которая сначала планировалась на 2025 год, а теперь перенесена на 2026-й. Речь идет о миссии "Артемида", которая планирует высадку человека на Луне. Планируется, что база на спутнике станет своеобразным перевалочным пунктом на нашем пути к Красной планете.
- Сам же Starship должен дойти до совершенного состояния, чтобы не только безопасно взлетать, но и безопасно возвращать на Землю ракетный ускоритель после того, как будет отсоединена его верхняя часть конструкции, то есть сам космический корабль с людьми на борту.
- Затем компания планирует сделать так, чтобы один звездолет мог заправить топливом другой, находясь на орбите Земли.
- SpaceX также должна разработать систему жизнеобеспечения для более долгих путешествий по Солнечной системе, не говоря уже о том, чтобы найти способ, как на самом деле иметь достаточно топлива, чтобы добраться до места назначения.
Как бы там ни было, пока рано говорить о межзвездных путешествиях. Конечно, ракета сможет преодолеть расстояние в 4,2 световых года до ближайшей звезды, Проксимы Центавра, и даже дальше. Но при нынешнем уровне технологий преодоление этого расстояния заняло бы тысячи лет. Другими словами, человечеству, вероятно, придется или впасть в спячку, или размножаться на борту и прожить на корабле сотни поколений, чтобы увидеть другую звездную систему. Или же изобрести технологии, которые позволят лететь значительно быстрее.