Вперед к звездам

В недавнем посте Маск заявил, что космический корабль Starship "предназначен для путешествия через всю нашу Солнечную систему и за ее пределы к облаку объектов, окружающих нас". Не совсем ясно, что именно он имел в виду, – гигантское скопление комет и астероидов под названием Облако Оорта, которое окружает Солнечную систему, или вообще совокупность объектов вокруг.

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Будущий звездолет, намного больше и совершеннее, будет путешествовать к другим звездным системам,

– сразу же добавил он.

Компания прилагает немало усилий, чтобы достичь такой смелой цели. На этой неделе SpaceX осуществила третий тестовый запуск Starship, успешно выведя его в космос, а затем вернув в атмосферу. Миссию признали очень удачной.

Маск говорит, что "Starship будет на Марсе в течение пяти лет". По его мнению, эта ракета является для человечества билетом к превращению в межпланетный вид в долгосрочной перспективе.

Однако на этом пути нам еще предстоит сделать немало шагов:

Для начала мы должны осуществить другую миссию, которая сначала планировалась на 2025 год, а теперь перенесена на 2026-й. Речь идет о миссии "Артемида", которая планирует высадку человека на Луне. Планируется, что база на спутнике станет своеобразным перевалочным пунктом на нашем пути к Красной планете.

Сам же Starship должен дойти до совершенного состояния , чтобы не только безопасно взлетать, но и безопасно возвращать на Землю ракетный ускоритель после того, как будет отсоединена его верхняя часть конструкции, то есть сам космический корабль с людьми на борту.

, чтобы не только безопасно взлетать, но и безопасно возвращать на Землю ракетный ускоритель после того, как будет отсоединена его верхняя часть конструкции, то есть сам космический корабль с людьми на борту. Затем компания планирует сделать так, чтобы один звездолет мог заправить топливом другой, находясь на орбите Земли.

SpaceX также должна разработать систему жизнеобеспечения для более долгих путешествий по Солнечной системе, не говоря уже о том, чтобы найти способ, как на самом деле иметь достаточно топлива, чтобы добраться до места назначения.

Как бы там ни было, пока рано говорить о межзвездных путешествиях. Конечно, ракета сможет преодолеть расстояние в 4,2 световых года до ближайшей звезды, Проксимы Центавра, и даже дальше. Но при нынешнем уровне технологий преодоление этого расстояния заняло бы тысячи лет. Другими словами, человечеству, вероятно, придется или впасть в спячку, или размножаться на борту и прожить на корабле сотни поколений, чтобы увидеть другую звездную систему. Или же изобрести технологии, которые позволят лететь значительно быстрее.