Вперед до зірок

У нещодавньому дописі Маск заявив, що космічний корабель Starship "призначений для подорожі через усю нашу Сонячну систему і за її межі до хмари об'єктів, що нас оточують". Не зовсім ясно, що саме він мав на увазі, – гігантське скупчення комет та астероїдів під назвою Хмара Оорта, яка оточує Сонячну систему, чи загалом сукупність об'єктів довкола.

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Майбутній зореліт, набагато більший і досконаліший, подорожуватиме до інших зоряних систем,

– одразу ж додав він.

Компанія докладає чимало зусиль, щоб досягти такої сміливої мети. Цього тижня SpaceX здійснила третій тестовий запуск Starship, успішно вивівши його в космос, а потім повернувши в атмосферу. Місію визнали дуже вдалою.

Маск каже, що "Starship буде на Марсі протягом п'яти років". На його думку, ця ракета є для людства квитком до перетворення на міжпланетний вид у довгостроковій перспективі.

Однак на цьому шляху нам ще належить зробити чимало кроків:

Для початку ми повинні здійснити іншу місію, яка спочатку планувалась на 2025 рік, а тепер перенесена на 2026-й. Мова йде про місію "Артеміда", яка планує висадку людини на Місяці. Планується, що база на супутнику стане своєрідним перевалочним пунктом на нашому шляху на Червоної планети.

Сам же Starship повинен дійти досконалого стану , щоб не лише безпечно злітати, а й безпечно повертати на Землю ракетний прискорювач після того, як буде від'єднано його верхню частину конструкції, тобто сам космічний корабель із людьми на борту.

, щоб не лише безпечно злітати, а й безпечно повертати на Землю ракетний прискорювач після того, як буде від'єднано його верхню частину конструкції, тобто сам космічний корабель із людьми на борту. Потім компанія планує зробити так, щоб один зореліт міг заправити паливом інший, перебуваючи на орбіті Землі.

SpaceX також має розробити систему життєзабезпечення для довших подорожей Сонячною системою, не кажучи вже про те, щоб знайти спосіб, як насправді мати достатньо палива, щоб дістатися до місця призначення.

Хай там як, поки що зарано говорити про міжзоряні подорожі. Звісно, ракета зможе подолати відстань у 4,2 світлових роки до найближчої зірки, Проксими Центавра, і навіть далі. Але за нинішнього рівня технологій подолання цієї відстані зайняло б тисячі років. Іншими словами, людству, ймовірно, доведеться або впасти в сплячку, або розмножуватися на борту й прожити на кораблі сотні поколінь, щоб побачити іншу зоряну систему. Або ж винайти технології, які дозволять летіти значно швидше.