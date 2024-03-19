Що знайшли

Серед реголіту Бенну вчені знайшли фосфат магнію – яскраво-білі частинки його розкидані по всій породі астероїда. Вони є рідкісною знахідкою в космічних зразках, оскільки є занадто крихкими, щоб пережити падіння на Землю, або тому, що цей матеріал зникає незабаром після цього. На Землі немає хороших хімічних аналогів цього мінералу. Його присутність у реголіті може бути використана для того, щоб зробити висновок про різні епізоди геологічної активності на материнському тілі Бенну.

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Крім того, зразки демонструють широку присутність гліцину, найпростішої амінокислоти і найважливішого інгредієнта білків, а також інших водомістких мінералів, включаючи карбонати, сульфіти, олівін і магнетит. Усе це є вагомим доказом того, що материнське тіло Бенну було свідком численних епізодів, пов'язаних з водою, перш ніж його фрагменти об'єдналися в Бенну.

Інші вчені, які вивчають позаземні зразки з Бенну, виявили велику кількість змінених водою сполук, які називаються філосилікатами, а також багату колекцію інших органічних і гідратованих мінералів. Філосилікати, які структурно пов'язані з водою в метеоритах, могли бути колисками для органіки і води, які, як підозрюють вчені, були доставлені на Землю на початку її історії.

Найчистіший зразок астероїда в історії

На відміну від більшості метеоритів, поверхня яких до моменту знахідки була змінена багаторічним впливом земного повітря, уламки Бенну є найчистішими космічними каменями, які вчені коли-небудь тримали в руках.

"Я не можу передати словами, як приємно бачити зразки, де все не змінено сульфатами і всіляким брудом", – каже член команди Тім МакКой, куратор метеоритів у Національному музеї природознавства Смітсонівського інституту у Вашингтоні, який отримав зразок астероїда для аналізу минулого листопада.

Багато з занесених до каталогу каменів з Бенну - це "горбисті валуни" з шорсткою, "схожою на наждачний папір текстурою". Найбільший з фрагментів – камінь шириною 3,5 сантиметра і вагою 0,23 унції (6,6 грама).

Досі аналіз узгоджувався з провідною теорією, що Бенну відколовся від набагато більшого астероїда приблизно від 2 мільярдів до 700 мільйонів років тому. Наприклад, останній аналіз показав, що скелі Бенну містять так звані брекчії, які утворилися внаслідок зіткнення, тобто уламки гірських порід, які нещільно тримаються разом, як камінці в бетоні.

Ці брекчії, ймовірно, утворилися не на Бенну. Вони утворилися на материнському астероїді, а потім самі по собі стали валунами, які були включені в Бенну,

– сказав Тім МакКой.

Учені все ще перебувають на самому початку цієї дуже кропіткої роботи.