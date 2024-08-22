На протяжении десятилетий человечество не теряет надежды встретить братьев и сестер по разуму в космосе. Ученые строят огромные радиотелескопы, добровольцы расшифровывают сигналы, однако поиски инопланетной цивилизации до сих пор не были удачными.

Несмотря на все неудачи, были и интересные случаи. В 1977 году радиотелескоп "Большое ухо" университета Огайо в США во время мониторинга внеземных сигналов поймал передачу из созвездия Стрельца, источником которой могли быть инопланетяне. Астроном Джерри Эман, который обнаружил интересную закономерность несколько дней после получения сигнала, записал на полях распечатки "Wow!". Эта реакция и дала название сигналу.

В 2024 году ученые наконец приблизились к разгадке сигнала Wow! Об их открытии читайте в материале 24 Канала.

Предыстория. Что произошло в 1977 году

В августе 1977-го радиотелескоп "Большое ухо" (Big Ear) университета Огайо, расположенный в Делавэре, во время мониторинга неба на предмет внеземных сигналов, зафиксировал сигнал, поступавший из созвездия Стрельца. Как позже выяснилось, он имел признаки искусственного происхождения.

Собственно, это и определил астроном-волонтер Джерри Эман, который через несколько дней просматривал зафиксированные данные. Сигнал настолько поразил его, что на полях компьютерной распечатки Эман написал "Wow!", то есть "Вау!". Ученый также выделил показатели интенсивности сигнала – символы 6EQUJ5.



Распечатка сигнала / Университет Огайо

В чем же была необычность сигнала? В 1959 году ученые из американского Корнельского университета предположили, что развитая внеземная цивилизация будет отправлять сигналы на частоте 1420 мегагерц, излучаемой нейтральным водородом. Это наиболее распространенный элемент во Вселенной. Именно в этой частоте, с небольшой погрешностью, и излучался Wow-сигнал.

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Хотя Wow! потом пытались найти вновь десятки раз, сигнал не заметил больше ни один астроном или волонтер. И хоть обнаружение сигнала шокировало астрономическое сообщество, Эман остался несколько скептически настроенным.

Даже если бы это были разумные существа, которые посылают сигнал, они бы делали это гораздо чаще, чем один раз. Мы должны были бы увидеть это снова, когда искали его 50 раз. Что-то подсказывает, что это был сигнал с Земли, который просто отразился от куска космического мусора,

– говорил астроном в 1994 году.

Также существовало предположение, что источником сигнала было водородное облако, сопровождавшее одну из двух комет, 266P/Christensen и P/2008 Y2 (Gibbs). Они пролетали через участок неба в 1977 году, именно когда Wow-сигнал был зафиксирован.

Позже ученый отказался от скептической точки зрения, ведь дальнейшие исследования показали, что объект, который отразил бы сигнал от Земли, должен был иметь нереалистичные характеристики. К тому же частота сигнала 1420 МГц является зарезервированной.

В статье 1997 года Эман написал, что не хочет "делать масштабные выводы из не очень масштабных данных", признавая возможность того, что источник мог быть военным или другим продуктом земных источников.

В 2019 году ученый заявил, что убежден в том, что Wow! может быть первым сигналом от внеземного разума.

Интересно! Историю с сигналом "Вау!" использовали в сериале "Проблема трех тел", экранизации одноименной книги китайского писателя Лю Цисиня. В сюжете сигнал также получили на китайском радиотелескопе – распечатку с кодом 6EQUJ5 держит Е Вэньцзе, героиня сериала.



Содержание сигнала – предупреждение Земли, чтобы люди не выходили на связь с инопланетянами.

Что же это было: новые результаты исследований

Интерес к сигналу "Вау!" не угас и в 2020-ых. Исследованием таинственного послания занималась команда под руководством астробиолога Абеля Мендеса из университета Пуэрто-Рико в Аресибо, где был расположен второй по размеру радиотелескоп в мире.

Новая гипотеза предполагает, что источником сигнала мог быть сверхмощный космический лазер. Но это не оружие инопланетной цивилизации, а природный объект.

Наши последние наблюдения, проведенные в период с февраля по май 2020 года, обнаружили подобные узкополосные сигналы вблизи водородной линии, хотя и менее интенсивные, чем оригинальный сигнал Wow!,

– объясняет Мендес.

Сигнал 1977 года был чрезвычайно мощной вспышкой радиоволн, которая длилась всего 72 секунды вблизи водородной линии 1420 МГц. Хотя в 1959 году ученые решили, что водород может быть "приветствием" от другой цивилизации, сигнал Wow! не содержал модуляции, которую можно было бы расшифровать и никогда не повторился. Именно поэтому Мендес и команда решили искать естественный источник сигнала.

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В частности, ученые искали короткие излучения узкополосных радиоволн, подобных по частоте к Wow-сигналу в архивных данных проекта радиоизлучения красных карликовых звезд (REDS) обсерватории Аресибо, которая сейчас не работает.

Ученые нашли четыре интересные записи, все – из окрестностей крошечного красного карлика Звезда Тигардена, что находится всего в 12,5 световых годах от нас.



Звезда Тигардена / Визуализация NASA

Как обнаружили ученые, сигналы из окрестностей Звезды Тигардена связаны с межзвездными облаками холодного водорода. Это указывает на потенциальный источник Wow! – мощную вспышку излучения, прошедшую через облако холодного водорода, стимулируя газ производить мощный импульс излучения, близкий к 1420 МГц.

Результатом такого процесса стал бы естественный астрофизический микроволновый лазер, или мазер, который излучает интенсивную концентрацию узкополосного света на линии водорода, что будет выглядеть как Wow-сигнал издалека.

Интересно! Несмотря на гипотезу о естественности сигнала, Звезда Тигардена все же может быть домом для другой цивилизации. В 2019 году обсерватория Кало-Альто открыла в обитаемой зоне звезды – где может существовать вода в жидком состоянии – две планеты, похожие на Землю.

Будучи красным карликом, Звезда Тигардена вряд ли сможет создать достаточно мощную вспышку, чтобы вызвать вспышку излучения такой силы, как Wow!, но есть другие готовые на это космические объекты. Например, нейтронные звезды с чрезвычайно мощными магнитными полями, которые имеют название магнетары. Или другой тип звезд – мягкие гамма-ретрансляторы, которые периодически выбрасывают гамма- или рентгеновское излучение. Ученые из Аресибо также отмечают то, что такие выбросы случаются редко – это и объясняет уникальность сигнала 1977 года.

Наша гипотеза учитывает все наблюдаемые характеристики сигнала Wow!, представляет еще один источник ложных срабатываний в поисках техносигнатур и предполагает, что этот сигнал является первой зарегистрированной вспышкой астрономического мазера в линии водорода,

– говорится в отчете.

Были ли вообще контакты с другими цивилизациями

За всю историю поисков сигналов от внеземных цивилизаций в XX – XXI веках, кроме Wow!, есть несколько кандидатов на "техносигнатуру" – сообщения от инопланетян искусственной природы. Среди них следующие:

сигнал BLC1 с Проксимы Центавра, ближайшей к Солнечной системе звезды. Его зафиксировали в 2020 году;

сигнал SHGb02+14a близкий к водородной линии, открыт в 2003 году, происходит из точки между созвездиями Рыб и Овна;

быстрые радиовсплески неизвестной природы и сигналы от пульсаров и квазаров.

Впрочем, ни один из перечисленных сигналов не содержит все признаки техносигнатуры.

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Не считая противоречивых или вообще неправдоподобных историй о пришельцах и НЛО, человечество ни разу не имело контакта с другими космическими цивилизациями. Это объясняет парадокс Ферми, предложенный итальянским физиком Энрико Ферми в 1950 году. Сокращенно парадокс звучит следующим образом:

Распространенная вера в то, что в космосе существует много других технологически развитых цивилизаций, не подкреплена наблюдениями и является парадоксальной. Следовательно, или человеческое понимание природы, или наблюдения являются неполными и ошибочными.

История формирования парадокса такая – на обеде с коллегами в 1950 году Ферми спросил "Где все?", имея в виду пришельцев. Это произошло во время визита в Лос-Аламосскую национальную лабораторию. Ученые пошутили о пришельцах, которые якобы воруют мусорные баки.

По мнению ученых, объяснять необъяснимое вмешательством инопланетян – очень легко, но непонятно, где убедительные доказательства существования инопланетян. Выводом была идея, что другие цивилизации могут существовать, но слишком далеко друг от друга, либо Земля является единственной в незаселенном регионе космоса. Этим и объясняется молчание Вселенной.