Украину атаковали 130 дронов: есть много попаданий и падений обломков более чем на 20 локациях

В ночь на четверг, 23 октября, россияне атаковали Украину, применив 130 ударных беспилотников. По вражеским целям в течение ночи работали силы противовоздушной обороны.

Впрочем, к сожалению, избежать попаданий не удалось. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Воздушных сил ВСУ.

Каковы результаты отражения ночной атаки?

Россияне атаковали Украину с помощью 130 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и другими из Курска, Миллерово, Шаталово, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из Чауды в оккупированном Крыму.

Около 80 целей из вышеупомянутых были "Шахедами". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере и востоке страны,

– говорится в сообщении.