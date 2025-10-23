Україну атакували 130 дронів: є багато влучань та падінь уламків на понад 20 локаціях
- У ніч на 23 жовтня росіяни атакували Україну 130 ударними безпілотниками, зокрема типами "Шахед" та "Гербера".
- ППО збито або подавлено 92 ворожі БпЛА, але 25 дрони влучили на 11 локаціях, ще на 11 місцях є падіння уламків.
У ніч на четвер, 23 жовтня, росіяни атакували Україну, застосувавши 130 ударних безпілотників. По ворожих цілях протягом ночі працювали сили протиповітряної оборони.
Утім, на жаль, уникнути влучань не вдалося. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Повітряних сил ЗСУ.
Які результати відбиття нічної атаки?
Росіяни атакували Україну за допомогою 130 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера" та іншими з Курська, Міллєрово, Шаталово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також з Чауди в окупованому Криму.
Близько 80 цілей з вищезгаданих були "Шахедами". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни,
– ідеться у повідомленні.
Повітряні сили повідомляють, що вдалося зафіксувати влучання 25 ударних безпілотників на 11 локаціях. На ще 11 місцях є падіння уламків збитих повітряних цілей. Станом на 08:44 атака триває.
Що відомо про атаку?
- Під ударом уночі опинилася столиця. Уламки дронів упали в Подільському районі. В Оболонському районі пошкоджено житлову будівлю. У Деснянському районі пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.