В украинской армии служит немало этнических евреев, среди них и граждане Израиля. Посольство взаимодействует с ними и поддерживает семьи, в частности в трагические моменты.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Смотрите также Украина имеет опыт, опережающий израильский, – посол о сотрудничестве в сфере дронов и ПВО

Что известно об израильских военных в ВСУ?

В украинской армии воюет немало этнических евреев, среди них есть и граждане Израиля. Также и наоборот – много украинцев служит в Израиле.

По словам посла, о таких военных чаще всего становится известно в трагических обстоятельствах. В таких случаях посольство помогает с организацией захоронения, в частности с перевозкой тела в Израиль или в Украину.

К сожалению, мы узнаем об этом в основном в трагических случаях, когда кто-то погибает. Тогда посольство связывается с родственниками,

– сказал Бродский.

Дипломат подчеркнул, что подобные ситуации свидетельствуют о глубокой общности судьбы украинского и еврейского народов. Михаэль Бродский добавил, что наши народы объединяют не только положительные моменты, но и общие трагедии.

Ранее сообщалось, что Израиль планирует привлечь десятки тысяч резервистов для усиления операций в Секторе Газа. Это решение вызвало критику в Армии обороны Израиля, которые считают операцию рискованной. В то же время радикальные чиновники отвергают возможность любых частичных соглашений с ХАМАС.