Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Смотрите также Ветеран армии США назвал наиболее вероятный вариант завершения войны в Украине

Что известно о сотрудничестве Израиля и Украины?

Визит министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара в Киев стал важным для обеих стран. Тогда стороны объявили о начале стратегического диалога по противодействию иранской угрозе в виде "Шахедов" и обстрелов.

Формат и детали взаимодействия пока не раскрывают. Однако подтверждено, что он будет касаться в частности темы поставок иранских дронов России.

По словам Михаэля Бродского, потенциал сотрудничества в сфере беспилотников значительный, и оно уже продолжается. Украина и Израиль обмениваются опытом, ведь обе страны находятся под ракетными и дроновыми атаками.

Особенно ценным для Израиля, по мнению дипломата, является украинский боевой опыт, который в некоторых аспектах опережает израильский.

Главное – это противодействие дронам, прежде всего иранским. Это те самые дроны, с которыми сталкиваемся и мы. И здесь, в Украине, есть опыт, опережающий израильский, для нас он очень важен,

– сказал Бродский.

Израиль имеет одни из самых известных в мире систем противовоздушной обороны. Поэтому, по данным Почтенного посла Израиля в Украине, обсуждается возможность взаимодействия в сфере ПВО. Однако детали пока не раскрываются.