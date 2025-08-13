Є багато євреїв, які воюють у ЗСУ, а також українців – в армії Ізраїлю, – посол Бродський
В українській армії служить чимало етнічних євреїв, серед них і громадяни Ізраїлю. Посольство взаємодіє з ними і підтримує родини, зокрема у трагічні моменти.
Про це повідомив Надзвичайний та Повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Що відомо про ізраїльських військових в ЗСУ?
В українській армії воює чимало етнічних євреїв, серед них є і громадяни Ізраїлю. Також і навпаки – багато українців служить в Ізраїлі.
За словами посла, про таких військових найчастіше стає відомо у трагічних обставинах. У таких випадках посольство допомагає з організацією поховання, зокрема з перевезенням тіла до Ізраїлю або в Україну.
На жаль, ми дізнаємося про це здебільшого в трагічних випадках, коли хтось гине. Тоді посольство зв'язується з родичами,
– сказав Бродський.
Дипломат підкреслив, що подібні ситуації свідчать про глибоку спільність долі українського та єврейського народів. Міхаель Бродський додав, що наші народи об'єднують не лише позитивні моменти, але й спільні трагедії.
