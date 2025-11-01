Европа готовится к войне: в СНБО рассказали о новых инициативах ЕС и НАТО

Еврокомиссия представит пакет предложений 19 ноября. План включает координацию использования грузовиков, железнодорожных платформ, паромов и всех транспортных маршрутов, способных перевозить танки и артиллерию.

Готовится ли Европа к войне?

Андрей Коваленко считает, что пакет, который Еврокомиссия представит 19 ноября, превратит логистику ЕС в настоящую военную артерию. Цель – обеспечить мгновенную переброску вооружения и личного состава в случае угрозы.

Это – не бюрократическая инициатива, а операционная интеграция оборонной инфраструктуры ЕС и НАТО,

– отметил он.

В частности, план включает координацию использования грузовиков, железнодорожных платформ, паромов и всех транспортных маршрутов, способных перевозить танки и артиллерию. Для этого упростят пограничные процедуры и синхронизируют механизмы с НАТО, чтобы войска союзников могли двигаться без задержек.

"Впервые Еврокомиссия берет на себя координирующую функцию в военной логистике – сфере, которая ранее была исключительной компетенцией национальных правительств", – отметил Коваленко.

Польша, Германия, Румыния, Нидерланды и страны Балтии станут ключевыми транзитными узлами. Руководитель ЦПИ резюмировал, что Европа готовит не декларации, а маршруты.

