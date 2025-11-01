Європа готується до війни: у РНБО розповіли про нові ініціативи ЄС і НАТО

Єврокомісія представить пакет пропозицій 19 листопада. План включає координацію використання вантажівок, залізничних платформ, поромів і всіх транспортних маршрутів, здатних перевозити танки й артилерію.

Про це пише 24 Канал із посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Чи готується Європа до війни?

Андрій Коваленко вважає, що пакет, який Єврокомісія представить 19 листопада, перетворить логістику ЄС на справжню військову артерію. Мета – забезпечити миттєве перекидання озброєння та особового складу у разі загрози.

Це – не бюрократична ініціатива, а операційна інтеграція оборонної інфраструктури ЄС і НАТО,

– зазначив він.

Зокрема, план включає координацію використання вантажівок, залізничних платформ, поромів і всіх транспортних маршрутів, здатних перевозити танки й артилерію. Для цього спростять прикордонні процедури та синхронізують механізми з НАТО, щоб війська союзників могли рухатись без затримок.

"Вперше Єврокомісія бере на себе координуючу функцію у військовій логістиці – сфері, яка раніше була виключною компетенцією національних урядів", – зауважив Коваленко.

Польща, Німеччина, Румунія, Нідерланди та країни Балтії стануть ключовими транзитними вузлами. Керівник ЦПД резюмував, що Європа готує не декларації, а маршрути.

