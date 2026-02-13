Совместное производство дронов и 10 предприятий: первые результаты встреч Зеленского в Мюнхене

Зеленский анонсировал, что до конца года планируют выпустить 10 тысяч дронов и открыть 10 совместных производств в Европе. Украина должна стать неотъемлемой частью новой европейской архитектуры безопасности, поскольку время аутсорсинга безопасности для Европы закончилось.

Корреспондентка 24 Канала из Мюнхена Андриана Кучер рассказала, что впервые на конференции открыт Украинский дом, где представлены образцы украинского вооружения.

Готова ли Европа строить оборону вместе с Украиной?

Перед встречами с европейскими лидерами в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский посетил совместное немецко-украинское предприятие по производству дронов и осмотрел производственную линию и увидел первый полет дронов, созданных по украинской технологии, которые проверены в бою и оснащены искусственным интеллектом.

Обратите внимание! На Мюнхенской конференции по безопасности ключевой темой переговоров остается поддержка Украины, в частности финансовая помощь, объем которой со стороны Германии уже достиг 11,5 миллиарда евро.

Зеленский заявил, что Европе нужна сильная оборонная промышленность в партнерстве с США и Украиной, а также собственные гарантии безопасности. Президент подчеркнул, что украинская армия и технологии сейчас являются самыми действенными гарантиями безопасности на континенте.

Также накануне состоялось заседание министров обороны стран НАТО, которые ранее проводились чаще. На заседании союзники вернули Украину в центр повестки дня.

Партнеры пообещали Киеву вооружение на 35 миллиардов долларов, а также поддержку системами-перехватчиками, поскольку украинские города остаются под постоянной угрозой российских бомбардировок.

Что означает открытие Украинского дома в Германии?

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время конференции заявил, что Украина должна стать частью новой европейской системы безопасности. Он подчеркнул, что Европа больше не может полагаться на внешнюю защиту.

Мы вступили в новую эру. Аутсорсинг безопасности для Европы закончился. Пришло время укреплять внутреннюю силу, а это возможно лишь при условии, что Украина станет частью новой европейской архитектуры безопасности,

– заявил Сибига.

Он добавил, что именно поэтому справедливо иметь Украинский дом рядом с американским и немецким, ведь это отражает решающую роль Украины в коллективной безопасности. Там могут встречаться и общаться мировые лидеры разного уровня, участвовать в панельных дискуссиях, что дает Украине возможность налаживать контакты.

В Украинском доме представлены образцы украинского вооружения, которое привлекает внимание европейских инвесторов, а также российские дроны-камикадзе "Шахеды" или "Герани", которыми Россия атакует Украину.

Увидеть воочию масштабы этих 3 – 4-метровых дронов имели возможность все посетители, в частности губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Ньюсом известен противостоянием с президентом Трампом, но для Украины он интересен как вероятный будущий кандидат от Демократической партии на пост президента США. Хотя до выборов еще три года, важно, что Украина уже налаживает контакты с представителями обеих партий американского политикума.

